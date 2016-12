„Dr. Quinn” a ajuns la Bucureşti

Actriţa Jane Seymour, cunoscută publicului român din serialul american „Dr. Quinn“, a sosit, ieri, la Bucureşti, pentru filmările la comedia romantică „Love by Design“, în regia lui Michael Damian. Filmările pentru acest lungmetraj vor avea loc în Sighişoara, Bucureşti şi New York. Actriţa, care arată senzaţional la vârsta de 62 de ani, va intra pe platoul de filmare chiar de astăzi, iar scenele în care apare vor fi turnate integral în Capitală.

Seymour a venit la Bucureşti cu un avion de München şi a aterizat în jurul orei 12. De la aeroport, Jane s-a îndreptat spre hotelul Radisson, unde va fi cazată pe perioada filmărilor. Îmbrăcată lejer, într-o pereche de pantaloni mulaţi şi o geacă de piele, Jane a impresionat cu silueta ei impecabilă.

Deţinătoare a unui Glob de Aur, Jane Seymour va interpreta, în „Love by Design“, rolul unui redactor-şef al unei reviste de modă din Manhattan (New York), Vivien Thompson. Exigenta Vivien Thompson îi distruge speranţele, cariera şi viaţa amoroasă talentatei Danielle Luca, interpretată de Giulia Nahmany. Danielle este nevoită să-şi abandoneze planurile şi se întoarce în satul natal din România, unde îl cunoaşte pe Adrian Edwards, interpretat de David Oakes, cunoscut pentru rolurile din serialul „Familia Borgia / The Borgias“ şi „The White Queen“.

„Love by Design“ îl are ca regizor pe Michael Damian, cunoscut publicului român şi ca actor, în celebrul serial „Tânăr şi neliniştit“. Scenariul este semnat de Michael Damian, împreună cu Alexandru Adrian Marinică.