Celebra trupă de black metal Marduk a anunţat oficial datele referitoare la turneul european din 2010. O veste bună pentru rockerii „supăraţi” din România: Marduk are programate două show-uri în ţară, pe 13 ianuarie 2010, la Cluj-Napoca şi pe 14 ianuarie 2010, la Bucureşti, în Studio Martin. Invitaţii speciali în acest turneu sunt, printre alţii, cei din trupa Vader.

Marduk este o trupă de black metal din Suedia, înfiinţată în anul 1990, de către chitaristul Morgan Steinmeyer Håkansson. Obiectivul său era să creeze cel mai violent sound, iar de-a lungul timpului, a fost respinsă de rockerii cu convingeri creştine din cauza numeroaselor mesaje sataniste sau a blasfemiilor cu care erau impregnate melodiile trupei. În 1994, Marduk lansează albumul intitulat „Opus Nocturne”, care o face cunoscută în scena black metal. Cea de-a patra apariţie discografică a fost în anul 1996, intitulată „Heaven Shall Burn... When We Are Gathered” şi conţine o piesă în limba română, „Dracul va domni din nou în Transilvania”.