“Draga” ANI nu a prins pe nimeni!

ACTIVITATE FĂRĂ FOLOS. Traian Băsescu, preşedintele lipsit de credibilitate, după cum arată ultimele sondaje, a vorbit, miercuri, cu bucurie, despre instituţiile statului care îşi fac treaba şi sunt lăudate la Bruxelles. El a cerut condamnări urgente la nivel înalt (probabil că se gândea la “marota” lui, Adrian Năstase), întărirea puterilor “dragei” ANI, averi confiscate şi multe altele. Băsescu le-a transmis jurnaliştilor că dacă mai scriu de acum încolo de rău despre ANI şi DNA… se decredibilizează. Ei bine, Grupul de Investigaţii Politice (GIP) publică un document care demonstrează că, de la înfiinţarea sa în 2008, Agenţia Naţională de Integritate nu a prins pe nimeni. În martie, ANI a răspuns unei solicitări a GIP referitoare la rezultatele dosarelor transmise de ANI parchetelor. Potrivit celor de la “draga” ANI, în perioada aprilie 2008 (dată la care au fost angajaţi primii inspectori de integritate) - mai 2010 (dată la care activitatea ANI a fost suspendată de decizia Curţii Constituţionale), Agenţia a trimis la parchete 175 de dosare. Din acestea, într-un singur dosar transmis de ANI procurorii deciseseră trimiterea în judecată, în 95 de dosare procurorii hotărâseră Neînceperea Urmăririi Penale (NUP), iar 79 de dosare se aflau în lucru la parchete. GIP a realizat şi o monitorizare a rezultatelor ANI în dosarele care au ajuns la instanţele de judecată referitoare la primari de municipii şi demnitari (secretari de stat, miniştri, parlamentari). Potrivit site-ului oficial al ANI (www.integritate.eu rubrica „Hotărâri definitive şi irevocabile ale instanţelor de judecată”), la trei ani de la înfiinţare, rezultatele Agenţiei sunt următoarele: zero hotărâri definitive favorabile ANI în dosare de confiscare a averii referitoare la primari de municipii şi demnitari, zero hotărâri definitive favorabile ANI în dosare de incompatibilitate referitoare la primari de municipii şi demnitari, zero hotărâri definitive favorabile ANI în dosare de conflict de interese referitoare la primari de municipii şi demnitari!

POLITICIENII HĂITUIŢI AU CÂŞTIGAT PROCESELE CU ANI. Deciziile împotriva oamenilor politici importanţi, cu care ANI s-a lăudat în presă, au fost infirmate de procurori şi judecători. De exemplu, în 28 aprilie 2011, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a câştigat definitiv la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie un proces cu ANI, aceeaşi instanţă respingând definitiv plângerea făcută de ANI împotriva deciziei Parchetului General de neîncepere a urmăririi penale în dosarul deputatului PSD Robert Negoiţă. Şi fostul ministru de Finanţe Gheorghe Pogea, Klaus Iohannis, primarul Sibiului, fostul ministru al Mediului, Nicolae Nemirschi, Mircea Dinescu sau Mircea Geoană au primit NUP-uri în procesele cu ANI. Dar, deh, preşedintele efemer, în dispreţul unor principii imuabile, vrea să scriem numai despre “succesurile” sale şi ale mezinei prezidenţiale…