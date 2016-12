Dragă Moş Crăciun…

Anul acesta, să ştii că am fost cuminţi, am muncit cu drag şi spor (cei care au avut de lucru!) sau mai bine zis am tăcut cu toţii şi am înghiţit deciziile Guvernului. Dar asta e altă discuţie. Tu ce mai faci, dragă Moşule? Eşti bine? Circulă zvonuri cum că ai îmbătrânit, dar noi nu le credem. Să ştii că nu ne dorim ceva neapărat de la tine. Adică ne dorim multe, dar ne gândim că este criză (sau nu?). Cel puţin aşa ne spun Băsescu şi Boc. Şi nu avem motive să nu îi credem, că doar... şeful are întotdeauna dreptate, nu? Tu, Moşule, sper că reuşeşti să plăteşti factura la gaze şi la curent că dacă tot e criză ne gândim că ai dat şi din pitici afară şi ai pus roboţi d-ăia care fac singuri cadouri. Cum e frig la tine acolo pun pariu că îţi merge şi centrala tot timpul... Ai grijă! Când vei veni pe la noi aruncă şi tu cu fericire prin casă, să ne împiedicăm de ea şi să ne amintim că mai trebuie să fim şi fericiţi, nu numai “uorcalcolici”. D-abia aşteptăm să dormim când tu încerci să te furişezi fără să faci zgomot să pui cadouri sub brad. Aaaa, ca să nu uităm: nu mai sta cu sprâncenele arcuite şi nu mai fi încordat, relaxează-te şi zâmbeşte, o să reuşeşti să dai cadouri tuturor şi anul ăsta! Să nu-i uiţi pe guvernanţii noştri. Sunt oameni de treabă! Şi muncitori. Votează cu o cartelă chiar şi de 26 de ori! Şi dă-le şi celor mai puţin norocoşi de la PDL, gen Roberta Anastase (pentru că ne-a învăţat să numărăm din 80 în 160), Monica Iacob Ridzi (ea ne-a învăţat ce înseamnă o scenă de 76.000 de euro), Elena Udrea (să ştii că rochiţa ei nu a costat 14.000 de euro, ci doar undeva pe la 1.700 de euro), Sorina Plăcintă, Ioan Botiş (care probabil din cauza sărăciei i-a dat bani din fonduri UE soţiei), sau Ion Videanu care ne-a învăţat cum să ne facem case pe 1.300-1.400 mp din salariul de bugetari, Emil Boc (este foarte ascultător, nu iese din cuvântul lui Băsescu) şi tuturor celorlalţi. Că tu eşti darnic şi bun. Să ştii că pentru Traian Băsescu cadoul trebuie să-l trimiţi în străinătate, acolo unde a fost ales. Şi nu băga de seamă toate zvonurile din ”piaţă”. În România, lucrurile se vor îndrepta într-o bună zi... Încă nu ne dăm seama de ce din senin leul nostru s-a anemiat şi s-a scurs în moliciunea nisipului, de ce hidrocentralele vor produce curând peşte şi iarbă sau de ce criza asta suge din sufletul nostru cu lăcomia viţelului flămând. Însă cred că Tatăl îi va cere iertare Fiului, dar teamă îmi e că omul se va spăla încă-o dată pe mâini... Fii atent şi calcă pe vârful plopilor cu grijă şi să nu plângi pentru că lacrimile-ţi rămân în pânza păianjenilor hidoşi. Dacă poţi, adu-ne o bucăţică din iubirea cea dintâi ce n-a avut răbdare să ne-aştepte. Ne plecăm în faţa ta Moşule şi te rugăm să uiţi de criză şi să le aduci tuturor daruri ce durează o veşnicie, daruri de împlinire, de bucurie, de trezire, de înţelepciune, de trăire, de bucurie şi fericire. Crăciun fericit, tuturor!