„Dragă Stolo!”, bis!

Traian Băsescu a încercat, aseară, un nou act teatral, de genul „dragă Stolo”, în speranţa că lacrimile care i-au adus primul mandat prezidenţial i-l vor pune pe tavă şi pe cel de-al doilea. Dacă, în 2004, Băsescu a plâns cu lacrimi de crocodil pentru că Stolojan i-a cedat locul în cursa pentru prezidenţiale, acum, acelaşi Băsescu a dat apă la şoareci „pierzându-şi firea” în timp ce vorbea despre pumnul aplicat copilului de 10 ani în arhicunoscuta filmare înregistrată în 2004. Băsescu “s-a lăsat cuprins de emoţie” în timp ce citea în faţa reprezentanţilor mass-media un aviz de specialitate emis de Institutul Naţional de Expertiză Criminalistică (INEC). Conform documentului, \"înregistrarea contestată conţine elemente de editare computerizată în sensul alterării integrităţii, nu este autentică şi nu reprezintă o copie cu acurateţe a unei înregistrări autentice\". După citirea acestor rânduri, Băsescu a criticat atacurile împotriva lui şi a părăsit microfoanele ca o adevărată prima donnă, cu lacrimi în ochi, scrâşnind printre dinţi un “Să vă fie ruşine domnule Patriciu”. “Dezvăluirile” lui Traian Băsescu au iscat un val de comentarii atât din partea oamenilor politici, cât şi dezbateri pe internet. Conform unor specialişti care au postat pe internet, avizul (care nu are puterea unei expertize) a fost eliberat în baza analizei unor imagini de pe internet şi nu în urma cercetării înregistrării originale dată publicităţii de Gardianul. Alterarea integrităţii înregistrării, se traduce, în limbaj tehnic, în reducerea numărului de cadre/secundă - o procedură utilizată de persoanele care postează filmări pe internet. Pe de altă parte, avizul nu clarifică deloc problema pumnului aplicat de Băsescu, întrucât avizul a fost eliberat pentru înregistrările postate pe internet şi nu pentru filmuleţul original. \"Habar nu am pe ce copie a fost făcută această mini-expertiză, pentru că nu e vorba de o expertiză, ci e un aviz. Nouă nu ne-a fost solicitat suportul electronic pe care noi am avut iniţial aceste imagini. (...) Am înţeles că a fost făcut pe imagini descărcate de pe site\", a declarat membrul consiliului editorial de la Gardianul, Alecu Racoviceanu. Cu alte cuvinte, este greu de spus dacă Traian Băsescu a lovit sau nu copilul. Singura certitudine de până acum este faptul că Traian Băsescu s-a bâlbâit inexplicabil atunci când a văzut pentru prima dată filmul. Expertul INEC Cătălin Grigoraş a refuzat aseară să clarifice toţi termenii din avizul prezentat de Băsescu, afirmând doar că “nu este autentică şi nu reprezintă o copie cu acurateţe a unei înregistrări autentice” poate însemna şi că înregistrarea este o copie a originalului. Adică avizul spune că “încă nu se poate spune nimic”. Cu toate acestea, Băsescu a ieşit la rampă pentru a juca rolul victimei, în încercarea disperată de a impresiona…