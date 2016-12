Preşedintele executiv al PSD şi coordonatorul campaniei electorale pentru prezidenţiale, Liviu Dragnea a declarat, astăzi, la lansarea candidaturii lui Victor Ponta, că este timpul pentru ieşirea din "epoca dezbinării ,a discordiei" şi a unui "preşedinte român, pentru România". Potrivit preşedintelui executiv al PSD, "schimbarea începută în 2012, la locale, parlamentare, trebuie desăvârşită în noiembrie". "Am pornit într-o călătorie politică fără egal, care nu are drum de întoarcere. Ţara noastră a fost puternică când românii au fost uniţi", a spus acesta, amintind de Marea Unire din 1918, de căderea comunismului, dar şi aderarea la NATO şi UE. "Este timpul să scriem o nouă pagină în istoria noastră, să ieşim din epoca dezbinării, a discordiei, e timpul să dăm ţării un altfel de preşedinte şi îl dăm pentru că România are nevoie de unire şi de dezvoltare, de un preşedinte care ştie cum se conduce o ţară, un preşedinte român, pentru România", a declarat Dragnea.