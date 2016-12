Dragnea crede că invalidarea sa ca deputat este ridicolă

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, duminică seara, referindu-se la invalidarea mandatului său de deputat, cerută de PNL, USR şi PMP, că această problemă nu există pe fond, el apreciind că situaţia este una ridicolă.

„Am fost întrebat de foarte multe ori dacă am de gând să declanşez suspendarea preşedintelui. Am spus mereu că nu am asta în obiectiv. În schimb văd din cealaltă parte - şi lăsaţi-o mai uşor cu PNL, USR, PMP - nu le vin ideile lor, de la ei - ei nu vor ca nici măcar deputat să fiu. De ce nu iniţiază o lege să nu mai pot folosi numele Liviu Dragnea? Sau o lege prin care să evapor?”, a comentat Dragnea într-o interveţie telefonică la Antena 3.

El a spus că, dincolo de „ridicolul situaţiei”, cei care solicită acest demers se acoperă de ridicol, nefiind conştienţi de faptul că scad şi mai mult în încrederea oamenilor.

Dragnea a comentat şi pe fond această speţe privind prevedera din Regulamentul Camerei referitoare la invalidarea unui mandat.

„Comisia de validare de la acest nou parlament verifică două lucruri: dacă au fost îndeplinite condiţiile de eligibilitate pentru fiecare deputat ales şi dacă la aceste alegeri - deci la aceste alegeri - respectivul a fost condamnat pentru fraude electorale sau încăkarea legislaţiei electorale. Ori, nu e cazul”, a adăugat Dragnea.

El a menţionat că a fost condamnat pentru că a încălcat legea protecţiei datelor personale şi, prin acest fapt, a adus foloase necuvenite PSD, constând în prezenţa la vot.