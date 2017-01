Dragnea dorește convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare

12:07:06 / 09 Ianuarie 2017

Klaus w J ..

Se cred inca in campanie electorala..ASTA DEMONSTREAZA INCA O DATA CA LI SE RUPE DE ROMANII CARE IAU VOTAT...AU URLAT AU TIPAT PARTIDELE BASISTE LIBERALE MAFIOTE CA PLANUL LUI DRAGNEA DE STOPARE A SARACIEI NU VA PUTEA FI PUS IN APLICARE..ACUM CAND VAD CA LEGILE CARE ADUC DUNASTARAE ROMANILOR VJN UNA DUPA ALTA PARTIDELE BASISTE MAFIOTE LIBERALE SI PRES AUTIST KWJ NU STIU CUM SA BLOCHEZE A ESTE LEGI..SIMT CA PIERD DEJA SI URMATOARELE ALEGERI...PNL USR PMP SANT PARTIDE TOOXIICEE NE SANNATOOASSEE PT ROMANIKAA VORBA autistului.....FRICA PNL USR PMP DE A NU MAI PUPA VREUN VOT DE LA POPOR IA FORME TIPIC MAFIOTE DE BLOCARE A GUVERNULUI ..ALES DE ROMANII..DRAGNEA ARE DREPTATE.....LIVIU FUTEIINGURA PEMAFIOTI