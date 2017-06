Dragnea: Evaluarea Guvernului a ajuns la final

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat că evaluarea membrilor Guvernului s-a terminat și că luni se vor finaliza concluziile și pachetul de propuneri, însă nu a nominalizat miniștrii care ar putea fi remaniați.

"Evaluarea a ajuns la final, în noaptea asta o să lucrăm să o coordonăm, mâine cred că finalizăm concluziile și pachetul de propuneri. Nu a fost o analiză ușoară, a fost o analiză grea, pentru că a trebuit să scanăm toate măsurile din programul de guvernare și stadiul lor, îndeplinire sau neîndeplinire și, de asemenea, să vedem care au fost cauzele care au dus aici. S-a discutat mult în ultima perioadă despre această evaluare, plecând de la anunțul meu privind evaluarea, care nu este nou și nu a fost nou, am spus asta imediat după alegeri, imediat după ce s-a format guvernul. Este un program de guvernare complex, nu este simplu, cred că este destul de diferit de programele de guvernare care au fost până acum în România și este realizat în așa fel încât nu poți accepta ca un procent sau o parte din el să nu fie îndeplinit, pentru că poate să pice, nu neapărat tot, dar... De aici am început discuțiile, eu nu am spus niciodată că vreau să fie remaniat unul sau altul, sau că vreau să fie schimbat premierul, pentru că poate părea ciudat, dar nu asta e miza principală și e bine să ne învățăm că nu acesta este subiectul principal", a declarat Liviu Dragnea, duminică seara, la România TV.

Potrivit acestuia, cel mai important lucru este ca măsurile prevăzute din programul de guvernare să fie aplicate în beneficiul românilor, astfel că persoanele care ocupă funcții sunt mai puțin importante.

Liderul PSD a remarcat că "sunt câțiva colegi care s-au obișnuit că unul spune ceva și celălalt dă replica și invers".

"Alegerile nu se fac pentru un prim-ministru, am spus-o și în campanie — când e pentru președinte e clar, este uninominal — dar când sunt alegeri parlamentare se fac pentru programe care să schimbe țara în bine. Noi am avut un program, românii au ales un program. (...) Guvernul, indiferent care ar fi el, trebuie să pună în practică programul pe care l-a realizat partidul, pe care l-a prezentat românilor și românii au spus: 'ăsta e programul'. Românii nu au votat un membru al Guvernului sau altul. Sigur că este foarte importantă componența Guvernului, dar nu asta este cel mai important lucru. (...) Unii se pot agăța în mintea lor de funcții, eu le-am pus mereu și le spun prietenește să plece de la ideea că astea nu sunt funcții pe viață, nimeni, cel puțin în democrație, nu ocupă funcții pe viață. Deci faci parte dintr-o echipă care trebuie să ducă la îndeplinire ceva, un program. Eu nu am spus că nu este vorba deloc despre persoane, dar nu este vorba în primul rând despre persoane", a afirmat Dragnea.

Președintele PSD a adăugat că dacă cauzele ar fi generate de persoane atunci lucrurile ar fi simple, însă trebuie văzut clar care sunt cauzele ce duc la întârzierea aplicării programului de guvernare.

"Am ajuns la această evaluare și în noaptea asta și mâine punem pe de o parte fotografia, cauzele și propunerile. Dacă ar fi cauzele generate doar de persoane, ar fi foarte simplu. Dar trebuie să vedem dacă pe lângă persoane, eventual, membri ai Guvernului, sunt și alte cauze la care trebuie să umblăm serios, pentru că dacă doar schimbăm câțiva oameni din Guvern nu am rezolvat nimic, pentru că și cei care vin în locul lor se vor confrunta cu aceleași cauze și rezultatul va fi același, România va pierde", a arătat liderul social-democraților.

Dragnea a precizat că evaluarea stadiului de implementare a programului de guvernare a făcut-o împreună "cu Darius Vâlcov, cu Cristi Socol și cu alți colegi" și, de asemenea, a discutat, referitor la performanța actualei formule de guvernare, cu partenerul de coaliție, președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu.

Liderul PSD a subliniat că și-ar fi dorit să fie implementat tot programul de guvernare, dar "din păcate, nu sunt puține măsuri din program care nu au fost implementate" și preocuparea sa este ca această evaluare să conducă la niște măsuri care să ducă la aplicarea integrală a programului, nu doar parțială.

"E bine ca această evaluare să fie văzută în complexitatea ei, sunt câteva domenii unde există întârzieri și să vedem: cauzele țin de chestiuni de birocrație, țin de lipsa de implicare a unor miniștri, de capacitatea redusă de coordonare a premierului, capacitatea redusă de a-i forța și de a urmări dacă miniștrii urmăresc implementarea programului la zi, la săptămână, la lună, așa cum s-a stabilitt, dacă este un blocaj generat de anumiți funcționari din ministere, dacă este un blocaj generat de birocrație, de lentoare, de circuitul documentelor prin guvern. Nu e simplu", a mai spus Liviu Dragnea.