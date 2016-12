Dragnea își intră în rol

07:04:50 / 24 Iulie 2015

PSD

A fos foarte urat gestul lui Ghita dureros sa se lege de Dl Chintus si de Dl Iliescu pina la aceasta virsta nu a invatat nimic chiar daca are milioane de euro avere cum a relizat-o citi ani avea la revolutie stie semnificatia cuvintului istorie cum poate Ponta sa-l accepte ca si prieten sunt diferente de gindire intre Ghita - Ponta. Lui Ghita ii lipseste acel bun simt specific romanilor nu are ce cauta in politica romaneasca nu are ce cauta linga acei oameni cae au construit ceva pentru popor el a cnstruit pentru el un imperiu si se lauda cu afacerile care nimeni nu stie cum si cit de corecte si intinse sunt....