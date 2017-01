Dragnea, în dezacord cu bugetul SRI. Rebeliune a Guvernului sau intenții ascunse?

La scurt timp după ce prima formă a proiectului de buget pentru 2017 a fost făcută publică, președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea (cel care conduce, în realitate, Guvernul), s-a arătat nemulțumit de faptul că documentul nu respectă indicațiile pe care le-a trasat înainte de a pleca în SUA. Ceea ce nu i-a convenit este, culmea, faptul că SRI ar putea primi mai mulți bani anul acesta, deși el ar fi cerut ca banii să fie investiți în alte scopuri. Să fie, oare, o rebeliune a miniștrilor? Nu știm, însă poate ne va lumina Dragnea după întâlnirea sa secretă cu membrii Guvernului, pe care i-a convocat la sediul PSD.

Lucrurile nu prea merg ca pe roate în proaspătul Guvern Grindeanu. Prima formă a bugetului anului 2017, care a fost dată publicității la începutul acestei săptămâni, nu este pe placul liderului neoficial al Guvernului, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Spre surprinderea multora, Dragnea a convocat o ședință secretă cu miniștrii, la sediul central al PSD, pentru a le cere socoteală cu privire la sumele de bani care au fost alocate anumitor instituții, cum ar fi Serviciul Român de Informații și Administrația Prezidențială.

SOCOTEALA DE-ACASĂ...

Președintele PSD s-a arătat indignat de faptul că bugetul SRI pe anul 2017 este mai mare decât în 2016, creștere pe care Dragnea o consideră nejustificată. „De ce s-a mărit bugetul SRI? Nu am înțeles de ce la Administrația Prezidențială a fost doar 4% reducere. Nici eu, nici premierul nu am primit răspunsuri serioase, argumentate, urmând să se reia discuțiile. Sigur, eu am fost invitat la aceste discuții pentru că, până la urmă, bugetul vine la Parlament și eu zic că e mai bine ca proiectul de buget să plece în regulă de la Guvern, decât să-l modificăm noi în Legislativ. Pe mine mă interesează, ca și pe primul-ministru, ca programul de guvernare să fie finanțat, nu alte lucruri pe care noi nu le-am asumat în campania electorală. Noi trebuie să avem o altă politică, pentru că de aia ne-au votat oamenii, să avem dezvoltare economică, să avem creștere de salarii, de pensii, să avem relaxări fiscale, să alocăm bani serioși pentru investiții”, a spus Dragnea.

RĂZVRĂTIRE A MINIȘTRILOR SAU... CIOARA VOPSITĂ?

Făcând abstracție de expresiile frumoase precum „dezvoltare economică”, „relaxare fiscală” și „creștere de pensii și salarii”, ne întrebăm cum de și-ar fi permis miniștrii să facă propuneri rebele diferite de cele discutate cu Dragnea și Grindeanu. Probabil că, în realitate, președintele PSD chiar a fost de acord cu creșterea bugetului SRI și DNA, pentru a mai „îmblânzi cele două instituții”. Însă după protestele de duminică, 22 ianuarie, în care s-a vehiculat că ar fi fost implicat SRI (informația a fost infirmată de către reprezentanții instituției), liderul Camerei Deputaților pare să se fi supărat și să fi hotărât să taie din elanul bugetar al Serviciului și să mascheze această hotărâre într-un tex cu iz populist. Este doar o simplă ipoteză, la care merită să reflectăm puțin mai mult.