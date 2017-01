Dragnea mută cearta cu Vanghelie la Tribunal

22:41:23 / 20 Ianuarie 2015

CEI DIN DIASPORA , VA STRICAT CLICA SI PLANURILE MAFIOTILOR PESEDISTI .

AI ALBIT DRAGNEO DE ATATEA MINCIUNI , CUM L-AI DAT PE MACHIDONUL VANGHELIE SI GEOANA MASCARICIUL LUI ILIESCU , AFARA DIN PESEDE , CUM AU INCEPUT ASTIA SA CIRIPEASCA , CA GURA PROSTULUI ; SAU A PACATOSULUI ADEVAR GRAIESTE , SAU POATE VRETI SA SPUNETI CA NU ATI ORDONAT , SA NU MAI FIE SUPLIMENTATE SECTIILE DE VOTARE SI ORA DE INCHIDERE A ACESTORA , EXEMPLU IN FRANTA ESTE CU O ORA IN URMA FATA DE ROMANIA , CIND IN ROMANIA ESTE ORA 21 , IN FRANTA ESTE ORA 20 , DAR VOI ATI DAT ORDIN SA SE INCHIDA URNELE , DUPA ORA ROMANIEI , DECI INTR-O ORA SE MAI PUTEA VOTA , DAR VA FOST FRICA CA NU CASTIGATI PRESEDENTIA SI ATI DAT ACESTE ORDINE , CA ROMANII DIN AFARA TARII SA NU MAI POATA VOTA , CA STITI CA NU VA MAI ALEGEM HIENELOR HULPAVE MAFIOTE PESEDISTE SI CU ASTA AM INCHEIAT , SA AUZIM DE BINE MAFIOTILOR PESEDISTI PUSCARIASILOR , HOTILOR , LA PUSCARIE VA ESTE LOCUL , NU IN FRUNTEA TARII .