Dragnea nu ajunge premier din cauza lui... Năstase?

Îl va desemna președintele Klaus Iohannis pe președintele PSD, Liviu Dragnea, în funcția de premier? Asta-i întrebarea momentului în România, după ce PSD a câștigat în mod categoric alegerile parlamentare din 11 decembrie. Dacă este să ne luăm după unii analiști politici sau apropiați ai șefului statului, am putea spune că nu. Asta deoarece Iohannis a susținut în nenumărate rânduri, inclusiv marți, 13 decembrie, că nu va desemna premier o persoană urmărită penal sau condamnată, în condițiile în care Liviu Dragnea, președintele PSD, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare în dosarul „Referendumul”. Din câte se pare, Iohannis are de partea sa și o lege impusă de fostul premier Adrian Năstase. Este vorba de Legea nr. 90/2001, care prevede la articolul 2 că „pot fi membri ai Guvernului persoanele care... nu au suferit condamnări penale“. De partea cealaltă, social democrații rămân fermi pe poziții și spun că, potrivit rezultatelor alegerilor parlamentare de duminică, șeful statului este obligat să țină cont de votul românilor și să accepte propunerea de premier venită din partea formațiunii care a câștigat scrutinul. Cu alte cuvinte, social democrații afirmă că, vrea, nu vrea, Iohannis trebuie să îl propună pentru funcția de premier pe Liviu Dragnea, președintele PNL, altfel îl vor suspenda din funcție.

A ÎNCĂLCAT IOHANNIS CONSTITUȚIA?

Pus în fața unei dileme mari, președintele Iohannis a anunțat că a convocat partidele parlamentare la Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării premierului. Ba chiar a stabilit și un calendar al discuțiilor. Potrivit Administrației Prezidențiale, liderii PSD sunt invitați la Palatul Cotroceni miercuri dimineață, de la ora 10.00. Social democrații sunt urmați de liberali, de la ora 11.00, de liderii USR, de la 12.00, și de reprezentanții ALDE, începând cu ora 13.00. După-amiază, de la ora 16.00, șeful statului va avea consultări cu liderii UDMR, de la ora 17.00, cu cei de la PMP, iar de la 18.00 cu reprezentanții grupului parlamentar al minorităţilor naţionale. Până aici, nimic nu e anormal. Numai că, analizând mai bine, ne întrebăm: care partide parlamentare? Cele actuale, care nu și-au terminat mandatul? Ori cele proaspăt alese, care încă nu au primit mandatele de la Biroul Electoral Central? Spre surprinderea multora, președintele Iohannis și subalternii săi au dat dovadă de un amatorism greu de imaginat. A spus-o chiar avocatul Lucian Bolcaș, membru al Comisiei de Elaborare a Constituției în 2003. „Iohannis a încălcat Constituția pentru că a chemat la consultări pentru formarea Guvernului înainte ca Parlamentul să se constituie. În plus, a chemat formațiuni care nu sunt încă parlamentare: USR și PMP“, a declarat Bolcaș. Amatorismul lui Iohannis a fost sesizat și pe rețelele de socializare. „Iohannis a încălcat Constituția cu aceste consultări premature. Să dau un exemplu: „Ora 18.00 - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale“. Acest grup nici măcar nu s-a constituit, nu are un leadership! Consultările se fac după validarea Parlamentului... Iohannis nu va putea să facă asta mâine, deoarece premisa desemnării unui candidat este încetarea mandatului Guvernului. Or, încetarea mandatului se va produce abia în momentul validării noului Parlament, care ar putea fi cel mai devreme luni“, se arată într-un comentariu pe Facebook. În aceste condiții, președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, marți, că partidul său nu se va prezenta la consultările de la Palatul Cotroceni, având în vedere că rezultatul alegerilor parlamentare nu a fost încă validat. Gestul pesediștilor a fost urmat și de ALDE, care a anunțat că nu va merge miercuri la Cotroceni.

PSD POATE AVEA MAJORITATEA

Faptul că Iohannis jonglează cu Legea fundamentală este cu atât mai evident, în condițiile în care există posibilitatea ca, după redistribuirea voturilor partidelor care nu au trecut pragul electoral de 5%, PSD să aibă majoritatea calificată în Parlament, adică 50% plus unu din numărul mandatelor. Adică, din cele 464 de mandate cât va avea viitorul Parlament, PSD ar putea avea 237, cu patru mai mult decât sunt necesare pentru formarea unei majorități. În acest caz, Iohannis, este obligat, potrivit Constituției, să desemneze premierul de la formațiunea care deține majoritatea parlamentară. Așadar, ne punem întrebarea dacă nu cumva se pripește președintele.

LEGEA CARE INTERZICE UNUI CONDAMNAT PENAL SĂ FIE ÎN GUVERN, PE MASA CCR?

Pentru că există o întreagă discuție în ceea ce privește Legea nr. 90/2001, Avocatul Poporului a anunțat că va analiza oportunitatea sesizării, din oficiu, a Curţii Constituţionale a României în ceea ce priveşte legea care interzice condamnaţilor penal să facă parte din Guvern. Avocatul Poporului precizează că, orice demersuri va întreprinde în perioada următoare, acestea vor fi în conformitate cu Constituția și legile statului.