Dragnea: Respect opinia lui Radu Mazăre privind demisia lui Ponta; eu am altă opinie

Preşedintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, a declarat, astăzi, că respectă opinia primarului Constanţei, Radu Mazăre, potrivit căreia Victor Ponta ar trebui să îşi dea demisia de la şefia PSD în contextul în care a pierdut alegerile prezidenţiale, el arătând că are, însă, altă opinie. Solicitat să comenteze declaraţia lui Radu Mazăre, care a afirmat că ”în mod normal şi onorabil”, Victor Ponta ar trebui să demisioneze de la şefia PSD după ce a pierdut alegerile prezidenţiale, Dragnea a spus că nu vrea să comenteze ce a spus Mazăre. La insistenţele jurnaliştilor, Dragnea a adăugat: ”Eu am înţeles şi respect opinia domnului Radu Mazăre. Eu nu sunt lider la fel de important în PSD dar, repet, eu am altă opinie, pe care mi-o susţin”. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a spus, astăzi, că ”în mod normal şi onorabil” Victor Ponta ar trebui să îşi dea demisia de la conducerea PSD, în contextul în care a pierdut alegerile prezidenţiale.