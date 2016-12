Dragnea spune că nu știe cine a conceput SMS-urile folosite la referendum

Ministrul Liviu Dragnea a declarat astăzi, la ÎCCJ, că nu știe cine a conceput SMS-urile care apar în rechizitoriul întocmit de procurori și nici dacă acestea au fost redactate de o echipă de creație de la PSD. "Ca la orice scrutin, și la referendum au existat consultanți, care au ca scop principal crearea mesajelor publice, adică ceea ce spun liderii în spațiul public și la televizor. De asemenea, creează concepțiile grafice pentru afișe și pliante, precum și sloganurile electorale. Nu am cunoștință ca echipele de creație să discute despre conceperea de SMS-uri. Nu știu cine a creat SMS-urile care apar în rechizitoriu", a spus Dragnea în fața judecătorilor. Precizarea lui Dragnea vine după ce premierul Victor Ponta a declarat miercuri în instanță că mesajele trimise de la sediul central al PSD către responsabilii din teritoriu au fost concepute de o "echipă de creație", formată din consultanți cu abilități în comunicare. Întrebat de jurnaliști în acest sens, Dragnea a răspuns: "Ceea ce spun acolo spun și aici. Eu cred că, dacă vă uitați cu atenție, aici nu e vorba de adevăr sau neadevăr. Domnul Victor Ponta a avut o părere, eu am spus ceea ce știu, nu am alte cunoștințe". De asemenea, Dragnea a fost întrebat de jurnaliști dacă crede că mărturia lui Victor Ponta îl va ajuta la proces. "Nu sunt eu în măsură să analizez importanța mai mică sau mai mare a declarațiilor unor martori", a răspuns Dragnea. Instanța a dispus astăzi ca de pe site-ul BEC să fie descărcate toate hotărârile emise de această instituție cu privire la referendumul din 2012, urmând ca documentele să fie analizate la termenul din 19 martie. Totodată, judecătorii au stabilit pentru data de 30 martie termenul când vor avea loc dezbaterile pe probele de la dosar.