Dragnea: Voi anunța miercuri propunerea de premier

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că va anunța imediat după consultările cu președintele Iohannis numele celui care va fi propus pentru funcția de premier din partea PSD-ALDE și a anunțat că nu va merge la Cotroceni cu o listă de nume, mai ales cu cele care au apărut la televizor.

Întrebat când va ști opinia publică propunerea PSD-ALDE pentru funcția de premier, Dragnea a spus: "Când vom ieși de la consultări, la conferința de presă". "Probabil miercuri ne cheamă pe noi. Miercuri sau joi", a adăugat el.

Liderul PSD a spus că îi este greu să creadă că șeful statului nu va accepta propunerea PSD-ALDE, respectiv că "nu va respecta votul popular și de asemenea dorința românilor de a intra cât mai repede într-o perioadă de stabilitate politică și de creștere economică". "Orice conflict nu face bine nimănui", a argumentat Dragnea.

Întrebat dacă viitorul premier are carnet de partid, Liviu Dragnea a evitat să confirme sau să infirme. "Nu răspund la acest gen de întrebări - dacă are carnet de partid, dacă e bărbat, dacă e femeie, dacă e blond, dacă e brunet, sincer nu mai răspund la întrebări de genul ăsta. Dar, categoric, este important să fie membru de partid, pentru a avea responsabilitate, pentru că, după această experiență cu tehnocrații, eu personal niciodată n-aș mai risca să pun România între paranteze un an de zile", a spus liderul PSD.