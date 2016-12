Dragnea vrea să dărâme centrul

08:11:55 / 31 Iulie 2015

tot despre bani este vorba

Sunt prea multi bani in Bucuresti . Trebuie redistribuiti in teritoriu ca sa mai aiba si cei din provincie bani de ciugulit ( de furat ) . Cei din Bucuresti si-au cam facut suma . Doamne , cata grija are pesedeul de noi provincialii . Cat despre putere , n-ar fi bine sa fie daramate si cele " cateva " cladiri la care face referire ? . Ai ! ai ! ai ! tov . Dragnea !Deja , prin declaratia ta , ti-ai mai facut cativa dusmani in capitala.