Dragoș Băsescu: șpagă - un milion de euro, cauțiune - 10 mii de lei

06:21:40 / 18 Iunie 2015

de la mic la mare sau de la mare la mic , toti sant penali

Familie de penali ordinari, ba da unul sa nu fie corect din familia asta bashita care a condus zece ani tarisoara asta, hoti, mincinosi, falsi, betivi, curvari, divortati, ba da toate la o familie prezidentiala. Tot atat de grav ca a fost votat de milioane de romani nevinovati, infantili , spalati de creier. Individul asta a stat ministru cativa ani, primarul Capitalei vreo sase ani si cireasa de pe tort presedinte zece ani, ce a lasat asta in urma lui, sa spuna si el cum spune Mazare , ba uite am facut un parc, un moll, o autostrada, un palat al parlamentului, un stadion national, o sala polivalenta, o centrala atomica, nimic, nimic, ba dimpotriva a adus criza pe capul romanilor cu taieri de salarii, de pensii, de crestere a tva, de crestere a varstei de pensionare, de inchidere a spitalelor, de alungare a medicilor, etc. Si daca la noi era criza la el si clica lui era belsug, zeci de milioane de euro pt. modernizarea vileleor ceausiste, crezand ca de acolo iese cu picioarele inainte, apoi s-a dus la domeniul Scrovistea ca-i statea in gat ditamai vila din Gogol, alte 300.000 de euro pt. modernizarea lui din banii nostri, si-a pus toate slugile in functiile vitale care acum il apara pe viata si moarte, Stanciu, Kovesi, Coldea, Opris, Zegrean, are dosare penale cu prejudiciu de miliarde de euro, ca dosarul Flota si il inchide , in schimb lui Dragnea ca a chemat oamenii la vot, condamnare, Nicusor ca n-a platit o factura dosar penal, lui Ponta i-a descoperit inca din 2007 , oare atatia ani SRI si justitia de ce nu l-au luat la intrebari pt. facturile alea care au fost inregistrate si pt. care s-a platit impozit, totul e o mare bataie de joc, nu numai la adresa lui Ponta , Dragnea, Rarinca, Nastase, Nicusor, Nichita ci la adresa tuturor romanilor. Si aceasta politica ordinara o continua neamtul cu bashitii reformati, sa dea Guvernul jos,ca a pus tara pe crestere economica, ca a redus tva, ca mareste salariile medicilor, salariul minim, ca a dat inapoi salariile taiate, au vreo trei ani de cand n-au mai furat miliarde de euro, au stagnat averile lui Videanu, Udrea, Basaului,Pogea, Ialomiteanu, Ungureanu nu si-a mai cumparat deodorante si carne de vita batuta din Japonia, vor iar la robinetul prin care curge miliarde de euro, milioanele astea de euro pe care le cer drept spaga e cum as avea eu zece lei in buzunar.