Dragobete cu distracţie

Ultimul weekend al iernii continuă cu „pulsul” dragostei şi al distracţiei, în serile de sâmbătă şi mai ales duminică atunci când se sărbătoreşte adevărata zi a îndrăgostiţilor în România, Dragobetele. În cluburile constănţene, distracţia este un imperativ nocturn absolut la petreceri şi concerte, iar artiştii care cântă live sunt mereu „la datorie”.

SÂMBĂTĂ Seara de sâmbătă va strânge petrecăreţi în mai multe cluburi din oraş, precum Crush, spre exemplu, acolo unde vor veni să încingă atmosfera Sasha Lopez, Ale Blake, Broono şi MC Adi Mihăilă. Preţul unui bilet de intrare la acest eveniment va fi de 20 de lei.

În clubul Fratelli, distracţia se „urneşte” de la ora 22.30, cu DJ Johnny Damix la platane, în cadrul petrecerii „Living on the Edge”, iar în clubul Doors, după ora 21.30, începe petrecerea „Groove Station”. În clubul Heaven’s Hell, are loc, după ora 22.00, un bal mascat de Dragobete, cu intrare liberă şi trataţie din partea casei pentru cei care vin mascaţi.

DUMINICĂ Dragobetele aduce constănţenilor două concerte cu caracter umanitar, precum şi un show de stand-up comedy. Spectacolul caritabil „Din dragoste pentru oameni”, organizat de Filiala Constanţa a Crucii Roşii, care va aduna pe scenă unii dintre cei mai tineri artişti constănţeni, se va desfăşura, duminică, de la ora 15.00, în incinta centrului comercial Carrefour. În cadrul evenimentului vor urca pe scenă Denisa Ştefania Lucan, Raluca Alexandra Sofrone, Cătălina Ioana Oţeleanu, Ioana Nicoleta Cengher, Alexandra Bălaşa, Marian Sas, Adi Hariton şi trupa MT Place. Spectacolul va fi prezentat chiar de către tânăra solistă Denisa Ştefania Lucan, iar scopul său este strângerea de fonduri pentru un băieţel pe nume Chirez Sedan Armando, diagnosticat cu leucemie acută.

Interpretul Florin Chilian va susţine, de asemenea, în clubul Doors, de la ora 21.00, un concert caritabil. Biletele se găsesc în vânzare la sediul clubului, la preţul de 30 de lei. Acesta este cel de-al cincilea concert din seria de evenimente caritabile „Music for Autism”. Fondurile strânse vor fi donate Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă (CSEI) „Maria Montessori”. De asemenea, o parte din copii urmează să primească şedinţe de terapie în cadrul Asociaţiei de Terapii Suportive „Hipoterapia”.

Tot duminică seară, de la ora 21.30, în clubul Phoenix va avea loc un show de stand-up comedy susţinut de celebrul trio umoristic Teo, Vio şi Constel.