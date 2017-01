Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români

Unul dintre puţinii zei daci, care au corespondent în mitologiile, mult mai bogate, cea greacă şi cea romană, este Dragobetele. Fiul Dochiei (aici părerile cercetătorilor sînt împărţite, deoarece statutul de divinitate al Dochiei nu este foarte clar), era zeul dragostei şi al bunei dispoziţii. I se mai spunea Cap de Primăvară sau Cap de Vară şi era identificat cu Cupidon, zeul iubirii în mitologia romană, şi cu Eros, corespondentul acestuia în mitologia greacă. Un alt nume era Năvalnicul, fiind perceput ca un fecior frumos şi iubăreţ, care le face pe tinerele fete să-şi piardă minţile. O altă tradiţie spune că Dragobetele a fost transformat într-o buruiană numită Năvalnic, de Maica Precista, după ce nesăbuitul a îndrăznit să îi încurce şi ei cărările. Ziua sa este sărbătorită pe astăzi, zi care îşi are rădăcinile în tradiţiile dace, cînd băieţii şi fetele se întîlnesc să sărbătorească pentru a rămîne împreună pînă la primăvara următoare. Pînă la jumătatea secolului XX, în lumea satului românesc, Dragobete era sărbătorit la 24 şi 28 februarie sau la 1 şi 25 martie, potrivit cercetătorului Ion Ghinoiu, autorul volumului “Zile şi mituri”. Probabil că, în vechime, 24 februarie însemna începutul primăverii, ziua cînd întreaga natură se trezeşte la viaţă. În ziua respectivă, semnalul era dat de păsările nemigratoare, care se strîngeau în stoluri, ciripeau, se împerecheau şi începeau să-şi construiască cuiburile. Despre „păsările” neînsoţite la Dragobete ştia toată lumea că rămîn singure şi fără pui pînă în aceeaşi zi a anului viitor. După modelul zburătoarelor, fetele şi băieţii se întîlneau să sărbătorească Dragobetele, pentru a rămîne îndrăgostiţi pe parcursul întregului an. Îmbrăcaţi de sărbătoare, tinerii se întîlneau în faţa bisericii şi plecau să caute prin păduri şi lunci flori de primăvară. În sudul României (Mehedinţi), fata se întorcea în sat alergînd, obicei numit “zburătorit”, urmărită de cîte un băiat căruia îi căzuse dragă. Dacă băiatul era iute de picior şi o ajungea, iar fata îl plăcea, îl săruta în văzul tuturor. Sărutul acesta semnifica logodna celor doi pentru un an sau chiar pentru mai mult, Dragobetele fiind un prilej pentru comunitate pentru a afla ce nunţi se mai pregătesc pentru toamnă. Din zăpada netopită, fetele strîngeau de cu seara ultimile rămăşiţe - zăpada zînelor - iar apa topită din omăt era folosită pe parcursul anului pentru înfrumuseţare şi pentru diferite descîntece de dragoste. Nici oamenii mai în vîrstă nu stăteau degeaba, ziua Dragobetelui fiind cea în care urmau să aibă grijă de toate orătăniile din ogradă, dar şi de păsările cerului. În această zi nu se sacrificau animale pentru că astfel s-ar fi stricat rostul împerecherilor. În această zi, satele româneşti răsunau de veselia tinerilor şi de zicala: “Dragobetele sărută fetele”. Sînt multe credinţele populare cu referire la Dragobete. Se spunea că cine participă la această sărbătoare avea să fie ferit de bolile anului, mai ales de febră, şi că Dragobetele îi ajută pe gospodari să aibă un an îmbelşugat. Steaua Dragobetelui a început să apună în a doua jumătate a secolului al XX-lea, victimă a comunismului. După Revoluţie, Dragobetele a început lupta cu Sfîntul Valentin, importul din lumea occidentală, care este sărbătorit conştiincios pe 14 februarie.