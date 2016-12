Dragonul chinezesc ne arde la buzunar

Staţi liniştiţi! În 2012 nu vine sfârşitul lumii, ci doar o să fim loviţi de foarte multe dezastre naturale. Nu-i vina noastră, ci a Dragonului, piromaniac din fire. Vestea bună este că nu ne prinde tsunamiul/cutremurul/incendiul/alunecarea de teren fără bani în buzunar. În cel mai bun caz, vom avea la fel de mulţi/puţini bani ca în 2011, căci Dragonul nu-i interesat de finanţe, fie ele publice sau personale. Astrologii chinezi explică, mai mult în serios decât în glumă (ceea ce nu-i amuzant, dar, în acelaşi timp, ar fi urât să ridiculizăm tradiţii milenare): „Dragonul nu va permite apariţia niciunei scântei care să ajute refacerea economică”. (n.r. - înţelegeţi ce vreţi). Mai pe chinezeşte, Dragonul continuă ce-a făcut până acum Iepurele, adică ţine în viaţă criza datoriilor din zona euro. L-am contactat pentru explicaţii, dar a intrat în defensivă şi n-am mai aflat nimic. Oare ce interes să aibă Iepurele? Astrologii chinezi explică. Din nou. „Lucrurile se vor îmbunătăţi abia din 2013, când focul Dragonului va căpăta mai multă influenţă şi va aduce noroc pe plan financiar (?!?!)”. Da... Revenind, 2012 este un an dominat de elementele apă şi pământ, iar dragonul, conform mitologiei chinezeşti, este un semn de pământ (ignoraţi faptul că zboară mai tot timpul). Astfel, pentru că apa şi pământul nu se înţeleg (exemplu - inundaţii, eroziune costieră, administrarea plajelor, ecosistemul de ciulini de taluz şi apa de sub şoseaua de coastă), lumea nu este în armonie, vibrând la o frecvenţă uşor disonantă şi supărătoare pentru fiinţe cu auzul fin, interesate de bani, cum ar fi afaceriştii români, baronii din Guvern şi doctorii care ne reprezintă în PE. În plus, în 2012 ne lipseşte focul (ignoraţi faptul că Dragonul scuipă foc mai tot timpul), şi, după cum spune astrologia „re-made in China”, focul este un catalist bun pentru burse şi domină piaţa bancară. Aşa că dacă auziţi ceva de genu „Arde bursa”, e de bine. Fapt divers - criza financiară a început în 2008, când era Anul Şobolanului... deci, deci, cum le-a scăpat asta? Când au făcut ceva bun şobolanii ăştia? Ai noştri, spre exemplu, fac numai tâmpenii. Există şi excepţii, zone din lume care scapă de spectrul magic al astrologiei sau care trec mai greu de la un ciclu la altul. România ar fi una dintre zone. Aici, timpul stă pe loc de ani buni încoace, iar elementul dominant nu este nici focul, nici apa, nici pământul. Este lemnul. De la sapă.