În perioada 5 - 19 noiembrie, dragorul Maritim „Lt. Dimitrie Nicolescu” va participa la exerciţiul militar "Turkish Minex 06" care se va desfăşura sub egida NATO. Aplicaţia are loc în golful Saros din Marea Egee, iar pe parcursul celor două săptămîni vor avea loc exerciţii de dragaj, comunicaţii în conformitate cu procedurile NATO, reaprovizionare în marş cu materiale uşoare, formaţii şi evoluţii. Nava românească este comandată de lt. cdor. Ion Tatarici şi are la bord un echipaj alcătuit din 70 marinari, printre care patru fete (un ofiţer şi trei maiştri militari). La bord se va afla, de asemenea, o echipă de scafandri din cadrul Divizionului Nave Scafandri. La „TURKISH MINEX 06” vor mai participa nave din Franţa, Germania, Marea Britanie, Grecia, Spania şi Turcia, nave care fac parte din Gruparea Navală Permanentă de Dragaj din Mediterana - SNMCM-2.

Dragorul Maritim 29 „Lt.Dimitrie Nicolescu” a fost evaluat de specialişti NATO în cadrul exerciţiului COOPERATIVE PARTNER 04 şi considerat compatibil cu unităţile de dragaj ale Alianţei. În anul 2000, DM 29 a fost prima navă românească participantă la un exerciţiu NATO la care au luat parte nave dragoare. Nava are un deplasament de 800 tone, lungimea de 60,8 m, lăţimea de 8,5m şi pescajul mediu de 3,18m. Armamentul principal este constituit din drăgi mecanice, magnetice şi acustice, precum şi lansatoare de bombe reactive.