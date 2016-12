Dragoş Agache, pe urmele lui Răzvan Florea

SCHIMB DE ŞTAFETĂ. Medaliat cu argint în proba de 50 m bras la Campionatele Europene desfăşurate săptămâna trecută, la Budapesta, constănţeanul Dragoş Agache a preluat ştafeta de la fostul său coleg de la CS Farul, Răzvan Florea, unicul medaliat olimpic din istoria înotului masculin românesc. În vârstă de 26 de ani, proaspătul vicecampion european a preluat de la Răzvan Florea postura de lider al lotului masculin de înot al României şi a devenit una dintre speranţele tricolore în vederea Jocurilor Olimpice de la Londra, din 2012. Cei doi sportivi se cunosc de aproape 15 ani, pornind spre marea performanţă din bazinul de la Palatul Copiilor din Constanţa. „Vreo cinci ani am fost chiar colegi de grupă, aşa că avem nenumărate cantonamente la activ. Am stat mai mereu în aceeaşi cameră, până când Dragoş a plecat din ţară. Când a revenit în urmă cu doi ani am început să ne pregătim împreună. Dragoş a lăsat orice de lucru, s-a apucat serios de antrenamente şi a înotat din ce în ce mai bine. De altfel, a fost singurul cu recorduri naţionale, chiar dacă s-au scos costumele speciale. Era liderul lotului încă de anul trecut, dar nimeni nu a vrut să-l susţină şi nu înţeleg de ce. Sunt mândru, pentru că în ultimii doi ani am stat mult în bazin amândoi. Cred că toţi ar trebui să fie mândri pentru performanţa lui Dragoş şi ar trebui să fie un exemplu pentru toţi copiii”, a spus Florea. „Dacă nu ar fi fost Răzvan, sigur aş fi renunţat la înot. Este îngrozitor să te antrenezi singur, iar randamentul îţi scade considerabil. Sunt mulţumit de ceea ce am realizat, dar nu aveam nimic de demonstrat. Am făcut totul pentru mine. Mi-aş dori să ajung la rezultatele lui Răzvan pe plan internaţional, dar nu am făcut până acum nici măcar zece la sută. El a fost mereu în finală, la fiecare competiţie majoră, eu doar am luat o medalie. Oricum, nu mi-am stabilit un criteriu, să fiu mai bun sau mai slab decât Răzvan, dar, dacă aş ajunge la aceleaşi performanţe, ar fi extraordinar”, a adăugat Agache. Revenit acasă, vicecampionul european şi-a luat două săptămâni de vacanţă, timp în care se va relaxa practicând sporturi nautice alături de Răzvan Florea şi va participa la Campionatele Naţionale pentru salvamari.

FELICITAT DE ILIE FLOROIU. Alături de Gina Handrea, antrenoarea sa, Dragoş Agache a fost prezent, ieri dimineaţă, la sediul CS Farul, unde s-a întâlnit cu directorul general al grupării de pe litoral, Ilie Floroiu. Oficialul constănţean i-a felicitat pe cei doi pentru rezultatele obţinute şi le-a oferit câte un buchet de flori. „Mă bucur pentru rezultatul deosebit obţinut de Dragoş. Este o poartă către lotul olimpic şi către o calificare la Jocurile Olimpice de la Londra. Dragoş a făcut o chestie care mi-a plăcut foarte mult. A venit într-o zi, mi-a spus că s-a hotărât şi că lasă totul deoparte pentru înot. S-a ţinut de cuvânt. Rămâne ca pe viitor să-şi consolideze poziţia printre primii înotători ai probei de bras”, a spus Floroiu. „Pentru mine, această medalie a însemnat încheierea unui cerc al carierei. Am făcut şi iniţiere în înot cu copii, am lucrat şi cu juniorii şi am obţinut performanţe cu seniorii. Dragoş este un băiat tenace, modest, cu mare putere de concentrare, care a ştiut clar ce vrea să facă. A renunţat la viaţa socială pentru a face performanţă, ceea ce înseamnă enorm pentru un sportiv. Este foarte vesel şi are darul de a împrăştia tensiunea înaintea concursurilor, chiar dacă şi el are emoţii. Cred că este de cursă lungă şi a preluat ştafeta de la Răzvan”, a adăugat antrenoarea Gina Handrea.