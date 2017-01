Dragoste pe meserii

Cunosc o duduie care evaluează amorul pe criterii strict profesionale. Duduia în cauză îmi mărturisea că nu poate iubi un bărbat fără carte de muncă, pe motiv că siguranţa zilei de mîine îi este dată de vechimea acestuia în cîmpul muncii. Trebuie să recunosc, de-a lungul vieţii mele, plină de peripeţii şi de controverse, nu am mai întîlnit un astfel de caz şi de model în dragoste. De regulă, femeile din ziua de astăzi sînt materialiste şi se uită numai la bani, direct la bani, fără a fi interesate de anii adunaţi pe cartea de muncă. Ba, dimpotrivă, cunosc destule exemplare care nu s-ar încurca nici măcar o secundă cu un fost fruntaş în producţie sau cu unul care nu a întîrziat niciun minut la locul de muncă, fiind recompensat cu un salariu de mizerie! Duduia ieşită din comun spune că dragostea îi este stimulată numai şi numai de pregătirea profesională a celui care-i iese în cale. Dacă este un zidar talentat sau un croitor iute de ac, nu contează restul! Din acest motiv, duduia este nelipsită de la concursurile pe meserii organizate în întreaga ţară, nu numai în oraşul ei de baştină. Acolo, cu ochiul ei ager, pune bunghiul pe cîte unul în salopetă sau murdar de var. Ultima sa mare iubire a fost un băiat de la sculărie, care stăpînea nu ştiu cîte meserii. Duduia care evaluează amorul pe criterii profesionale este extrem de exigentă. După cum îmi mărturisea, nu este dispusă să se combine cu oricine, motiv pentru care pretendenţii la mîna sa sînt testaţi profesional. Am aflat că şi-a amenajat în dormitor un banc de scule cu diverse simulatoare. Doamna despre care vorbesc măsoară gradul de virilitate al masculului în potenţa sa profesională. În ziua de astăzi însă, bărbatul vieţii sale a devenit o raritate, cunoscut fiind faptul că avem cadre din ce în ce mai puţin bine pregătite. Din acest punct de vedere, duduia este o nostalgică, chestiune pe care o recunoaşte fără niciun pic de jenă. În epoca de aur, zice ea, mă îndrăgosteam foarte repede. Erau alte timpuri. Exista un nomenclator de meserii. Sigur, alte idealuri. Doamna cu sentimente profesionale s-a înţeles mult mai bine cu proletariatul dintr-o bucată şi machitor. În acea perioadă, chiar dacă aveai opt clase, conta titlul de muncitor calificat. Asta nu înseamnă că şi-a găsit fericirea, chiar dacă au trecut pragul casei sale, în regim de avarie, destui parchetari şi instalatori de obiecte sanitare şi nu numai. În ceea ce priveşte intelectualii, duduia are o jenă. În compania lor, nu se simte deloc în largul ei. Pe urmă, titlurile universitare nu o excită nici cît pentru un preludiu. E chiar dezamăgită că, de pildă, scriitorii nu sînt clasificaţi după criteriile pe baza cărora se stabileşte competenţa unui strungar. În altă ordine de idei, intelectualii i se par monotoni şi lipsiţi de senzualitate. Păi, zice ea, se compară un muncitor de la spaţii verzi, bronzat şi cu ceva muşchi pe el, cu un profesor de la nu ştiu care universitate, fost tocilar la bază, palid şi ofilit? Sincer să fiu, la acest capitol, m-am aflat în imposibilitatea de a face vreun comentariu, pentru că, nu-i aşa, în dragoste, ca şi în alte treburi, gusturile nu se discută! Aflată tot timpul în căutarea perechii nepereche, duduia s-a hotărît să plece în Spania, pe urmele meseriaşilor români care şi-au părăsit ţara. Evident, din cauza guvernanţilor noştri de doi lei, pe care pur şi simplu îi urăşte, ca pe orice obstacol prăvălit în calea fericirii sale…