Dragostea românilor s-a mutat pe internet

Viața socială a omului modern se desfășoară atât în societatea propriu-zisă, cât și în lumea virtuală, iar rețelele de socializare au câștigat teren serios în ultimii ani în existenţa utilizatorilor de internet din întreaga lume. Odată cu extinderea rețelelor Wi-Fi și a internetului recepționat prin servicii de telefonie mobilă, dar și cu dezvoltarea industriei de gadgeturi inteligente (tablete, telefoane etc.), relația cetățenilor activi cu internetul a devenit una permanentă. La fel se întâmplă și cu viețile sentimentale ale multor oameni asupra cărora internetul își pune amprenta din ce în ce mai adânc și mai intens, iar site-urile matrimoniale se bucură de un număr tot mai mare de utilizatori.

Nouă din zece persoane care se cunosc pe internet sunt dispuse să meargă la întâlnire, față în față. 12% dintre cei care-și fac cont pe un site de matrimoniale sunt deschiși unui sărut la prima întâlnire, 20% preferând un sărut pe obraz, după cum arată o statistică realizată de Sentimente.ro în rândul utilizatorilor săi. Cum nu puțini dintre cei care s-au cunoscut astfel ajung să se căsătorească, 30% dintre respondenți spun că o relație are nevoie de mai puțin de un an pentru a se concretiza într-un mariaj.

Nicoleta și Marian sunt doi tineri de peste 30 de ani care s-au cunoscut prin intermediul acestui site de matrimoniale în urmă cu patru ani și s-au căsătorit în 2012. În prezent, nu doar că formează un cuplu sudat, însă au împreună și un copil. Povestea lor a fost publicată online în această săptămână, iar cei doi au recunoscut cu această ocazie că la început au avut dubii legate de această modalitate de a întâlni pe cineva. Cazul lor e însă unul fericit. „Ne-am cunoscut pe Sentimente.ro. Eu aveam 29 de ani, iar soțul meu 32. Pe soțul meu l-a convins un prieten foarte bun să își facă cont pe acest site. Eu aveam cont de câțiva ani, dar nu mai intrasem de multă vreme. Până într-o zi, când am tot văzut că primesc mesaje și, de curiozitate, am reintrat și atunci el a intrat în vorbă cu mine”, a mărturisit Nicoleta. „Eu am vorbit cu mai multe fete, dar ajunsesem să cred că toate sunt la fel... până am întâlnit-o pe ea... care m-a atras”, a povestit Marian. Cei doi au mai mărturisit că au fost sinceri de la bun început în conversații, s-au văzut pentru prima oară la două luni după ce au conversat prima oară și s-au căsătorit după un an. „Dragostea o poți găsi în cele mai nebănuite locuri. Cred că trebuie doar să găsești acea persoană care e pe aceeași lungime de undă și care să știe ce vrea de la viață. Eu, una, nu mai credeam în nimic, dar mi-am dat o șansă... am zis „de ce nu?”. Iar azi sunt cea mai fericită femeie de pe Pământ, pentru că am crezut în ce mi-a spus inima”, a mai spus Nicoleta. Cei doi au menţionat că mai cunosc prieteni și cupluri care s-au „combinat” cu ajutorul internetului.