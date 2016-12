Drake și-a surprins fanii!

Rapperul canadian Drake a reușit să uimească pe toată lumea cu lansarea unui nou album pe iTunes, vineri. Drake îi urmează astfel exemplul lui Beyonce, care în urmă cu un an și-a lansat cel de-al cincilea album de studio fără nicio campanie de promovare. Albumul intitulat ”If You're Reading This It's Too Late” conține 17 piese, înregistrate alături de mai mulți artiști, printre care Lil' Wayne, PARTYNEXTDOOR și Travi$ Scott. Drake a postat vestea despre noul său album pe contul de Twitter, la care a adăugat link-ul către pagina de iTunes.

Noile media dau serios peste cap activitatea studiourilor de producție tradiționale, ceea ce însă dă mai mult control artiștilor asupra creațiilor lor. Totuși, limitările care veneau în trecut de la producători vin acum de la canalele de sharing, care nu permit artiștilor renegocierea controlului asupra conținutului odată partajat. Lansările direct pe canalele de sharing vor da însă indicii importante asupra popularității artistului și a materialului discografic. Precedentul album lansat de Drake în octombrie 2013, intitulat ”Nothing Was the Same”, a urcat direct pe prima poziție a topului Billboard 200. Atunci, al treilea album de studio al rapperului canadian s-a vândut în 658.000 de copii numai în prima săptămână de la lansare. Deocamdată, comentariile primite de artist sunt elogioase cu privire la noul album și s-au concretizat în 400.000 de download-uri și copii vândute. Mai mult ca sigur, Drake va ajunge din nou pe prima poziție în topul Billboard și a luat o decizie bună cu privire la modalitatea de lansare!