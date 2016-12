„Drama“ Petrom - profitul aproape că a scăzut sub… un miliard de lei (!?!)

Mai mulţi „jurnalişti“ s-au dat ieri de ceasul morţii că profitul celei mai mari şi tari companii din România, OMV Petrom, a scăzut cu 20% în primul trimestru, faţă de aceeaşi perioadă din 2013. Era de înţeles dacă vorbeam de o firmă mijlocie, care a rămas cu 80.000 euro, în ianuarie - martie, faţă de 100.000 anul trecut. Dar vorbim totuşi de Petrom, care, după această „neperformanţă“ „îngrozitoare“, a rămas cu… 1,07 miliarde lei. Hai să nu îi plângem de milă. În fine, ieri s-a scris, parafrazându-se declaraţia CEO-ului Petrom, Mariana Gheorghe, că scăderea profitului a fost generată de povara fiscală mai mare şi de mediul de piaţă deteriorat. Cererea de gaze, electricitate şi combustibil a scăzut, iar lucrurile ar fi stat şi mai rău pentru OMV (putea, Doamne fereşte!, să scadă sub pragul de un miliard de lei şi ar fi râs de el toţi petroliştii serioşi) dacă nu s-ar fi luat „iniţiative de excelenţă operaţională“. Nu ştim exact ce-nseamnă asta, mai uşor de înţeles fiind măsurile de management al costurilor. Astfel, în perioada analizată, numărul angajaţilor OMV Petrom a scăzut cu 6%, de la 20.790 la 19.509 persoane. În fine, trecând peste „dramele“ OMV, noi, cetăţenii obişnuiţi, putem intui că, în perioada următoare, benzinarul ar putea compensa pierderile printr-o metodă extrem de eficace, respectiv scumpirea carburanţilor. Iar dacă OMV dă tonul, restul firmelor de profil îi cântă în strună şi, odată cu cifrele mai mari de la pompă, toată viaţa se scumpeşte. Dacă ar fi să speculăm şi noi, am putea contura o strategie foarte bună de marketing. Te plângi de fiscalitate, anunţi profit mai mic şi apoi ai scuză când scumpeşti carburanţii! Dar e de bine, ne obişnuim cu condiţiile din zona euro. Ah, staţi, am uitat că preţurile pe care le plătim sunt deja acolo, deşi ţara mai are vreo zece ani de aşteptat, iar salariile sunt mai mici de circa 1,07 miliarde de ori.