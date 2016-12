Drama unui suflet... bolnav Obezitatea morbidă a imobilizat-o

Sute de mii de români se gândesc la ziua de mâine cu teamă, fără să ştie dacă vor avea ce pune pe masă, dacă vor mai avea un acoperiş deasupra capului, pe scurt, dacă vor mai câştiga o bătălie în războiul pentru supravieţuire. O parte din ei înfruntă greutăţile vieţii de mici, alţii fiind loviţi de soartă atunci când se aşteptau mai puţin. Din ultima categorie face parte şi constănţeanca Maria Scurtu, de 56 de ani. Necazurile femeii au început în urmă cu doi ani, când soţul ei, Nicolae Scurtu, a murit. „Împreună cu soţul meu locuiam în casa lui, din Palazu Mare. Cu noi stăteau şi cei cinci copii ai soţului din prima căsătorie. Cât a trăit Nicolae ne-am înţeles bine, am avut grijă de ei şi am făcut tot ce mi-a stat în putinţă să nu le lipsească nimic”, povesteşte, cu ochii în lacrimi, Maria. În afară de soţul ei, femeia nu mai avea pe nimeni. A avut un copil, când avea 25 de ani, dar soarta nu a vrut ca el să trăiască. Profitând de faptul că a rămas singură pe lume, copiii vitregi au dat-o afară din casă pe cea care le-a ţinut loc de mamă, fără să le pese că nu are unde să se ducă. Din fericire, sora lui Nicolae, Aurica Beu, nu a rămas indiferentă la soarta cumnatei sale şi i-a găsit un loc în care să stea. „Maria nu are salariu, primeşte doar o pensie socială de 125 de lei. Nici eu nu stau mai bine la capitolul ăsta. Trăiesc din ajutorul de handicap de care beneficiez şi din ce îmi mai dă băiatul meu. Cu toate astea, am făcut tot posibilul pentru a-i găsi un loc în care să stea, cu chirie. Dar am rămas fără bani pentru plata chiriei şi a fost dată afară şi de acolo”, spune Aurica.

DIAGNOSTICATĂ CU OBEZITATE MORBIDĂ În disperare de cauză, ea s-a adresat preotului paroh Marinel Pădure de la Biserica „Sf. Mare Mucenic Nectarie”, din zona Medeea. Împreună au găsit o soluţie: spaţiul de depozitare al bisericii. Au amenajat camera de depozitare şi spaţiul din jurul ei, transformându-l într-o locuinţă temporară. Astfel, de aproape o lună, Maria locuieşte într-o cameră mică, mobilată cu strictul necesar (un pat recamier, o masă şi un scaun). Spaţiul din jurul camerei a fost acoperit şi împrejmuit cu covoare groase şi a fost amenajată o toaletă pentru ca femeia să se poată spăla. „Am făcut curat şi am transformat locul într-un adăpost pentru Maria. Din păcate, soluţia este doar temporară, pentru că adăpostul nu oferă condiţii de locuit pentru vreme rece”, a spus părintele paroh. Pe lângă lipsa locuinţei, femeia suferă şi de obezitate morbidă, cântărind peste 200 de kilograme. Ea nu se poate deplasa singură şi are nevoie, constant, de ajutor. În plus, pe piele au început să-i apară o serie de răni. „Înainte să-mi pierd soţul şi casa urmam un tratament injectabil, lunar, care să-mi ţină greutatea sub control. Dar după ce am rămas fără casă nu am mai avut bani de tratament”, spune Maria. Pentru a putea vedea stadiul în care a ajuns boala, dar şi pentru prescrierea unui tratament nou, femeia are nevoie de un consult de specialitate, însă lipsa banilor a împiedicat-o să ajungă la doctor. Cei care au posibilitatea şi doresc să o ajute pe Maria se pot adresa preotului paroh Marinel Pădure de la Biserica „Sf. Mare Mucenic Nectarie”, din zona Medeea a municipiului Constanţa.