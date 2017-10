DRAMATIC! O dată la 2 ore, o româncă află că are cancer de col uterin!

Asociația Mame pentru Mame,sub patronajul Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților,a organizat pe 16 octombrie dezbaterea cu tema „Prevenția cancerului de col uterin și a bolilor asociate infecției cu HPV”, cu scopul consolidării unui consens politic cu privire la necesitatea și importanța demarării și finanțării unui program complet de vaccinare împotriva infecțiilor cu HPV. Parlamentarii prezenți, reprezentanții societăților medicale profesionale și ai societății civile au transmis Ministerului Sănătății, cât și tuturor autorităților cu competențe în elaborarea de politici publice în domeniul sănătății o serie de recomandări-cheie pentru inițierea unui program de prevenție a cancerului de col uterin și a bolilor provocate de infecția cu HPV.

STATISTICILE SUNT ÎNGRIJORĂTOARE!

”O dată la două ore, o româncă este diagnosticată cu cancer de col uterin. În fiecare an, în România, peste 1.900 de femei își pierd viața în lupta cu această boală. Am semnat acest document prin care îmi exprim susținerea publică pentru demararea și finanțarea unui program național de prevenție împotriva cancerului și bolilor asociate infecției cu HPV, pentru că sănătatea femeilor din România trebuie să reprezinte o prioritate pentru sistemul de sănătate public”, a declarat președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din cadrul Camerei Deputaților, dr. Corneliu-Florin Buicu. „Situația cu privire la mortalitatea prin cancerul de col uterin, în România, este dramatică, iar una dintre soluțiile eficiente pentru prevenirea acestei boli crunte, care afectează mii de femei în țara noastră, este accelerarea demarării unui program de vaccinare coerent. În contextul dezbaterilor privind Legea vaccinării în Parlamentul României, îmi exprim susținerea pentru extinderea listei de vaccinuri și aducerea în atenție a sferei oncologice”, a declarat președintele Comisiei pentru Sănătate Publică din Senatul României, dr. Laszlo Attila. Dezbaterea a fost organizată în contextul în care în România, o dată la două ore, o femeie este diagnosticată cu cancer de col uterin și aproape 2.000 pierd lupta cu această boală cauzată de virusul HPV în fiecare an.

SUNTEM ÎN TOP Țara noastră este pe primul loc în UE în ceea ce privește incidența și mortalitatea prin acest tip de cancer, femeile active, cu vârsta cuprinsă între 15 și 44 de ani, fiind cele mai afectate de cancerul de col uterin.

“Cancerul de col uterin, dar și celelalte tipuri de cancer provocate de infecția cu virusul HPV trebuie considerate o prioritate de sănătate publică în România și nu mai putem amâna dezvoltarea și finanțarea unui program național de prevenție împotriva acestora”, a declarat, la rândul său, președintele Asociației Mame pentru Mame, Ana Măiță.

HPV, AL DOILEA AGENT PATOGEN RESPONSABIL PENTRU CANCER, ÎN LUME

Infecția cu virusul HPV este una dintre cele mai întâlnite la nivel mondial, estimările arătând că până la 80% dintre femeile active sexual, la nivel global, vor fi la un moment dat, pe parcursul vietii, expuse acestui virus.

De altfel, în ultimul raport al Asociației Americane pentru Cercetarea Cancerului, virusul HPV a fost clasificat drept al doilea agent patogen responsabil pentru cancer în lume, având în vedere că 12 tulpini HPV cu risc oncogen provoacă o treime din totalul cancerelor cauzate de infecții în întreaga lume.Dintre genotipurile cu risc oncogen crescut, tulpinile 16 și 18 sunt responsabile pentru provocarea a peste 70% dintre cancerele de col uterin, iar aproximativ 90% dintre cazurile înregistrate cu această boală sunt cauzate de tulpinile 16, 18, 31, 33, 45, 52 sau 58. Pe lângă cancerul de col uterin, infecția cu virusul HPV cauzează și alte tipuri de cancere, peste 500 de cazuri noi pe an fiind înregistrate în țara noastră: 53 de cazuri de cancer vulvar, 55 de cazuri de cancer vaginal, 133 de cazuri de cancer anal atât la femei, cât și la bărbați, 38 de cazuri de cancer penian și 256 de cazuri de cancer orofaringian atât la femei, cât și la bărbați. Conform medicilor specialiști, cea mai eficientă și sigură metodă de prevenție împotriva infecției cu virusul HPV este vaccinarea. Eficiența acesteia a fost fost dovedită în țări precum Australia, Noua Zeelandă, SUA, Canada, Danemarca, Suedia sau Germania, unde a fost înregistrată o reducere semnificativă a numărului de infecții cu virusul HPV, respectiv a bolilor cauzate de infecția cu acest virus.

În România, vaccinarea HPV este inclusă în Programul Național de Vaccinare, la categoria ”vaccinarea grupurilor populaționale la risc”, și se adresează fetițelor cu vârsta cuprinsă între 11 și 14 ani. Conform Programului, părinții pot transmite o cerere de vaccinare medicului de familie la care sunt înregistrați, pentru a primi cele trei doze de vaccin pentru fetițele lor.