Drapelul național, cinstit în toată țara! Cum celebrăm la Constanța!

România este în sărbătoare luni, 26 iunie. Drapelul național, tricolorul cu care ne identificăm oriunde mergem în lume, este sărbătorit, în fiecare an, la 26 iunie, în toată țara. La Constanța, Ziua Drapelului va fi marcată de Forțele Navale Române, printr-un ceremonial militar și religios. Manifestările au loc de la ora 10.00, pe faleza Comandamentului Flotei, în apropierea Portului Turistic Tomis. Ceremonii similare au loc și în Mangalia, de la ora 10.00, în Piața Republicii din municipiu. Ziua Drapelului este sărbătorită și în județele Tulcea și Brăila. În municipiul Tulcea, ceremonia are loc în Piața Tricolorului, de la ora 10.00. Totodată, de la ora 9.00, militarii vor depune coroane de flori la Monumentul Eroilor din Babadag. În Brăila, manifestările au loc, de la ora 9.00, la Catedrala Nașterii Domnului și în Piața Independenței. În Capitală, reprezentanții Statului Major al Forțelor Navale participă la o ceremonie publică ce are loc de la ora 9.30, în Piața Tricolorului. Drapelul va fi binecuvântat de un preot militar și va fi ridicat pe catarg în acordurile Imnului național al României. Ziua Drapelului Național a fost proclamată prin Legea nr. 96/1998 și este sărbătorită în fiecare an la 26 iunie.