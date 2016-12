Drapelul secuiesc, considerat un „steag publicitar”

AMENDĂ Maghiarii şi secuii din Transilvania nu înţeleg nici în ruptul capului că, potrivit legilor statului român, pe instituţiile publice sunt permise doar arborarea drapelului naţional şi cel al Uniunii Europene sau drapelul oricărui stat, dar şi acesta numai în condiţii speciale. Considerându-se stat în stat, autorităţile publice din judeţele Covasna şi Harghita au încălcat de numeroase ori legislaţia, arborând drapelul secuiesc pe sediile Primăriilor. În plus, acest drapel al secuilor a fost considerat de către etnicii maghiari şi un stindard al luptei antiromâneşti. Printre cei care au folosit steagul în scopuri şovine sunt şi cei de la Consiliul Naţional al Maghiarilor din Transilvania (CNMT). Culmea este că forul a fost amendat, în luna decembrie, cu 30.000 de lei de către Poliţia Locală din Târgu Mureş, pentru arborarea steagului ţinutului secuiesc pe sediu, acesta fiind considerat un „steag publicitar”. Reprezentantul Poliţiei Locale din Târgu Mureş a spus că amenda s-a aplicat CNMT, deşi în sediul respectiv funcţionează şi PPMT, pentru că această organizaţie a închiriat clădirea de la Primărie.

CONTESTAŢIE Nemulţumiţi că au primit această amendă, cei de la CNMT au contestat ieri, la Judecătoria Târgu Mureş, amenda de 30.000 de lei. Preşedintele executiv al CNMT, Sandor Krisztina, a declarat că amenda a fost nelegală, întrucât steagul ţinutului secuiesc este un simbol al comunităţii şi nu un “steag publicitar”, şi că nu există niciun motiv legal pentru sancţiune, nici pe plan intern, nici internaţional. Aceasta a mai spus că ar fi fost vorba despre un abuz din partea şefului Poliţiei Locale din Târgu Mureş, Valentin Bretfelean, iar împotriva lui sau a instituţiei se intenţionează depunerea unei plângeri penale pentru abuz în serviciu. În replică, Valentin Bretfelean a declarat că reprezentanţii CNMT elucubrează. “Poate erau sub influenţa lui Bachus, că altfel nu-mi explic declaraţiile acestea. Eu nu dau dispoziţie agenţilor mei cine să fie sau nu amendat. Nu sunt agent constatator, noi aplicăm cam 12.000 de sancţiuni pe an. Legea e explicită şi trebuie aplicată. Dacă mă dau în judecată pentru ce am spus, îi voi da şi eu, pentru hărţuire, calomnie, ofensă adusă autorităţii”, a spus acesta.