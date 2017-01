Dreapta de la DNA

De cînd cu negocierile pentru noul guvern, preşedintele Traian Băsescu pare să se fi închis în biroul său de la Cotroceni. Nu-şi mai arată faţa şi nici nu-şi dă cu părerea, după cum îi este obiceiul. A renunţat şi la năravul de a-i convoca la cîrciumă pe pedeliştii săi preferaţi. Cu alte cuvinte, nu se mai afişează la braţ cu buldogul Vasile Blaga, devenit, peste noapte, principalul favorit la funcţia de prim ministru, după ce a dat de pămînt cu el drept răsplată pentru eşecul de la alegerile locale! Chipurile, domnul preşedinte este imparţial şi rece. Îi lasă pe alţii să-şi bată capul pe tema combinaţiilor politice pentru o majoritate confortabilă. Dumnealui stă cuminte în biroul său şi îşi trimite consilierul-timpan la sfatul cu pedeliştii din jurul unei frapiere. În aparenţă, preşedintele pare să se fi detaşat de toată zarva iscată, în aceste zile, prin restaurante, de către reprezentanţii partidelor care vor să formeze noul guvern. Diverşi analişti spun că primul ministru, altul decît cei trei nominalizaţi pînă acum, se află în buzunarul său de la piept şi că, în felul acesta, e stăpîn pe situaţie. Este o stare de lucruri mai mult decît înşelătoare. Cu siguranţă, pe prezident îl mănîncă nasul, cunoscut fiind faptul că dumnealui adoră balamucul politic. Dacă nu ar fi destul de îngrijorat de propria lui soartă, pentru că urmează alegerile prezidenţiale, nu ar fi stat o clipă pe tuşă şi s-ar fi încăierat cu toţi clienţii săi politici. Cum situaţia nu este deloc roză şi nici limpede, a fost sfătuit să staţioneze în băncuţa lui pînă la clarificarea situaţiei, dacă se va ajunge cumva aici… Sigur, alta ar fi fost poziţia sa în condiţiile în care, după cum s-a angajat, PD-L ar fi cîştigat alegerile detaşat. Cum ar mai fi defilat domnul preşedinte la toartă cu pedeliştii săi prin cîrciumile unde obişnuieşte dumnealui să pună ţara la cale! Ce de bobîrnace le-ar mai fi dat adversarilor, jucîndu-se în văzul lumii cu premierul pe care îl poartă în buzunarul de la piept. Din fericire, am fost scutiţi de un asemenea spectacol. Preşedintele este prudent. Are destui duşmani în PSD şi în PNL. Ca atare, nu îi este indiferent cine îi dublează pe pedeliştii aflaţi în dreapta sa în perspectiva alegerilor de anul viitor. Ironia sorţii ar putea face ca Băsescu să fie nevoit să colaboreze cu unii dintre cei daţi pe mîna DNA cu avizul său. Cu dreapta sa a trimis dreapta la DNA. Din această perspectivă, este greu de crezut că animozităţile dintre domnia sa şi PNL, partid pe care a vrut să-l desfiinţeze după modelul CDR, vor dispare printr-un simplu pact politic. În opinia mea, refacerea Alianţei DA, evident, cu o altă tichie de mărgăritar, este sortită eşecului din fragedă pruncie. E greu de crezut că o alianţă politică de doi bani, care s-a dovedit a fi sortită eşecului, se mai poate bucura de o minimă credibilitate din partea opiniei publice, a cetăţenilor acriţi de toate scandalurile orchestrate de la Cotroceni. Ba, dimpotrivă, cred că cei care ţes noi legende despre o alianţă moartă din faşă dau dovadă de mult tupeu şi se joacă cu nervii celor care i-au votat. Chiar dacă Tăriceanu este scos din schemă, ceea ce nu cred că se va întîmpla, tot nu vom avea parte de linişte. În cazul refacerii dreptei de la DNA, în amintirea miniştrilor liberali trimişi pe bandă rulantă în judecată, preşedintele Traian Băsescu riscă să-şi ştirbească serios din credibilitate, aia pe care o mai are… Sigur, acum, nu asta este problema care îl domină, ci garantarea succesului său personal la alegerile prezidenţiale. Cu PD-L în spate, şi-ar fi început campania chiar de astăzi! Nu este cazul, pentru că, deocamdată, nu cunoaşte în amănunt datele algoritmului politic pe baza căruia se va forma noul guvern. Ca unul care a săpat foarte multe gropi unor politicieni, recordul fiind deţinut de premier, preşedintele Băsescu se teme să nu cadă în una dintre ele, pentru că roata se învîrte des şi în politică. De pildă, în plan propagandistic, ţinînd cont că 2009 se anunţă a fi un an greu, Băsescu trebuie să ştie care sînt păcătoşii pe care îi poate ataca în campania sa electorală. În aceste condiţii, nu m-aş mira ca povestea scandalurilor cu liberalii să se repete. Cred că, pentru PSD şi PNL, ar fi mult mai înţelept să rămînă în Opoziţie. PD-L nu are decît să-şi rupă gîtul cu UDMR, pentru că Băsescu, pentru a ajunge din nou preşedinte, calcă totul în picioare!