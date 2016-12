Dreptate cu jumătate de măsură

Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, consideră că prefectul Claudiu Palaz este pentru PDL - „mumă”, iar pentru PSD - „ciumă”. Tusac menţionează faptul că prefectul a atacat, recent, în contencios administrativ, toate cele 42 de hotărâri de Consiliu Local adoptate în şedinţa din 23 decembrie 2010, motivând ulterior că doi dintre consilierii PDL prezenţi nu mai aveau sprijinul partidului şi, prin votul lor, au viciat procedura. În schimb, spune primarul Tusac, acelaşi prefect a „închis ochii” atunci când PDL-ul i-a „dictat” să devină orb. „E vorba de cazul fostului consilier PNL Vasile Iorga. Acesta semnase adeziunea la PDL Mangalia încă din aprilie 2009, dar a continuat să participe la şedinţele Consiliului Local Municipal Mangalia şi să voteze hotărâri ca şi consilier PNL, fără ca prefectul să considere că au fost viciate. PNL Mangalia a solicitat încetarea mandatului de consilier local al lui Vasile Iorga încă din data de 23 aprilie 2010. Urmare a acestei solicitări, eu am iniţiat proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului acestui consilier, dar abia în şedinţa din 27 august 2010 Consiliul Local Mangalia a constatat încetarea mandatului. Deci, din aprilie până în august 2010, consilierul Vasile Iorga a continuat să voteze în plenul şedinţelor, iar prefectul s-a făcut că nu vede, la ordinul lui Iorguş. Situaţia era aceeaşi şi în 2009, când Vasile Iorga, deja membru al PDL Mangalia din luna aprilie, continua să participe la şedinţele convocate de o parte a consilierilor locali şi hotărârile votate au fost ulterior validate de prefect”, a subliniat primarul Mangaliei. Tusac menţionează că aspectul trecerii lui Vasile Iorga din barca PNL în cea a PDL Mangalia a fost sesizat Prefecturii Constanţa de către secretarul municipiului. „Legea e lege doar când doreşte prefectul s-o utilizeze împotriva primarului Mangaliei, ignorând total faptul că, lovind în el, loveşte, de fapt, în populaţie şi compromite dezvoltarea localităţii. Prefectul a devenit şi surd şi orb faţă de sesizările venite din partea mea şi nici măcar nu a solicitat organizaţiei PDL Mangalia o informare privind situaţia adeziunii lui Vasile Iorga, care devenise invizibil pentru prefect pentru că vota tot ce-i dicta Iorguş în Consiliul Local, în special împotriva proiectelor de hotărâre iniţiate de mine pentru cetăţeni. Acum, consilierii PDL Ion Negrea şi Dan Moldovan au căzut în dizgraţie pentru că votează cum le dictează conştiinţa, nu cum le spune Iorguş”, a declarat Claudiu Tusac, care mai spune că „este încă o confirmare a faptului că legea se aplică în România numai când vrea actuala Putere, atunci când avantajează nevoile reprezentanţilor PDL şi este des folosită doar ca armă de răzbunare politică”. „Sunt convins că tot ce se întâmplă în ultima perioadă în defavoarea cetăţenilor municipiului Mangalia este doar o măsură coercitivă împotriva mea, pentru că am avut curajul să apăr Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia de interesele meschine ale unora. Voi continua să lupt pentru binele locuitorilor municipiului Mangalia, nu voi ceda pentru ca unii să-şi realizeze interesele proprii prin acţiuni fără sens”, a încheiat primarul municipiului Mangalia.