Dreptate pentru românii din grupa I de muncă?!

Comisia pentru muncă din Camera Deputaţilor a avizat, ieri, un proiect care modifică Legea privind sistemul unitar de pensii publice, astfel încât cei care au lucrat în condiţii grele se încadrează în grupa I de muncă şi se pot pensiona mai devreme. "Am avizat reintroducerea grupei I de muncă, pentru că, printr-o lege nedreaptă, Guvernul Boc nu le-a recunoscut vechimea celor care au lucrat în condiţii grele de muncă. Prin avizul nostru, am reintrodus această măsură, astfel încât cei care au lucrat în condiţii grele, minerit, siderurgie, etc., se încadrează în grupa I de muncă, vor câştiga la pensie ani vechime şi se vor pensiona mai repede", a declarat preşedintele comisiei, Florin Iordache (PSD). El a exemplificat prin situaţiile în care persoane care au lucrat opt ani în minerit şi au stagiul complet de cotizare, de 35 de ani, se pot pensiona cu doi ani mai devreme, la 63, iar nu la 65 de ani. De asemenea, cei care au lucrat 16 ani în minerit se pot pensiona cu cinci ani mai devreme. "Se recunoaşte vechimea în gradul I de muncă, e un act reparatoriu", a mai spus el. La rândul lor, liberalii au transmis un comunicat în care se precizează că, în conformitate cu amendamentele adoptate la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, care a adoptat raport favorabil la proiectul pentru modificarea şi completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, "la un stagiu de cotizare realizat în grupa I de muncă de şase ani, de exemplu, persoanele în cauză beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare cu un an şi 3 luni". "La 35 de ani cotizaţi pentru această grupă de muncă, reducerea vârstei standard de pensionare este de 12 ani", menţionează sursa citată. "De modificările aprobate astăzi vor beneficia peste 60.000 de persoane", se mai arată în comunicatul deputatului liberal Cristina Pocora. Potrivit comunicatului transmis de PNL, "ca urmare a unei decizii absurde luate în 2010 de guvernarea PDL, oamenii care au muncit în condiţii grele, în oţelării, combinate siderurgice, în industria chimică, în turnătorii de fontă, pe şantiere, nu au mai putut ieşi la pensie anticipat. S-a creat astfel o situaţie de discriminare între persoanele pensionate până la 31 decembrie 2010, care au beneficiat de acest drept, şi persoanele pensionate ulterior acestei date. Reprezentanţii PNL au făcut demersuri susţinute pentru ca persoanele care au lucrat în condiţii speciale în grupa I de muncă să-şi recapete drepturile luate abuziv de guvernul Boc", mai arată sursa citată. Proiectul de lege urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei Deputaţilor.