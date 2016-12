Drepturile bugetarilor, terfelite de Putere

În România, nici măcar sentinţele judecătoreşti definitive nu mai înseamnă nimic. Au demonstrat-o, ieri, senatorii care au votat proiectul de lege prin care este aprobată ordonanţa prin care se suspendă în acest an plata sporurilor câştigate în instanţă de bugetari. Proiectul de lege eşalonează plata unor drepturi salariale ale personalului bugetar prevăzute în titluri executorii astfel: în 2011 se plăteşte 34% din valoarea titlului executoriu, în 2012 se plăteşte 33% din valoare, iar în 2013 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu. În plus, se prevede actualizarea sumelor datorate cu indicele preţurilor de consum şi suspendarea oricărei cereri de executare silită în cursul anului 2010. Proiectul a trecut de Plenul Senatului în ciuda faptului că judecătorii Curţii Constituţionale dezbat abia astăzi sesizarea Avocatului Poporului referitoare la constituţionalitatea ordonanţei privind suspendarea în acest an a plăţii tuturor drepturilor salariale ale bugetarilor, câştigate în instanţă. Sesizarea a fost făcută la solicitarea a două confederaţii sindicale, respectiv Cartel Alfa şi Spiru Haret. Potrivit declaraţiilor reprezentantului instituţiei Avocatului Poporului, Ioan Muraru, în ordonanţa incriminată este stipulat „cu viclenie” că „orice procedură de executare silită se suspendă de drept”, ceea ce ar încălca normele constituţionale. „Acest lucru nu se poate face, este o încălcare gravă a Constituţiei. În sistemul constituţional de la noi, o hotărâre judecătorească poate fi anulată doar de o altă instanţă judecătorească, iar Guvernul prin această ordonanţă prin care reeşalonează această datorie către salariaţi vrea să eludeze hotărârile judecătoreşti”, a explicat Ioan Muraru.

110 HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI. La nivelul judeţului Constanţa, cadrele didactice au câştigat 110 procese prin care îşi cereau majorările salariale pe care nu le-au primit decât pe hârtie. „Avem 110 decizii judecătoreşti definitive şi executorii şi alte 80 de cazuri sunt pe rol. Decizia senatorilor de a vota proiectul de aprobare a ordonanţei prin care executarea hotărârilor judecătoreşti este amânată reprezintă încă un motiv pentru accentuarea stării negative a populaţiei şi a declanşării protestelor”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar (SLSIP) Constanţa, prof. Ioana Purcărea. Ea a adăugat că mâine vor fi trimise la Bucureşti rezultatele referendumului privind declanşarea grevei generale pe termen nelimitat şi neîncheierea situaţiei şcolare, după care se va organiza o întâlnire cu toţii liderii din teritoriu. „Având în vedere noile măsuri luate de guvernanţi, vom discuta despre posibilitatea de a declanşa greva generală mai devreme decât era stabilit. Participarea în masă la un protest este ultima şansă pe care o avem de a trezi la realitate acest Guvern”, a adăugat liderul SLSIP, organizaţie afiliată la Federaţia Sindicatelor Libere din Învământ. Pentru a fi siguri că bugetarii nu îşi vor putea obţine drepturile nici pe calea instanţei, Executivul va constitui un grup de lucru care să elaboreze un punct de vedere unitar al instituţiilor guvernamentale în ceea ce priveşte apărarea în litigiile declanşate în instanţă de către bugetari pentru acordarea unor restanţe salariale neachitate, pentru a limita numărul proceselor pierdute.