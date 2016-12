Drepturile de autor, eliminate?

Controversatele drepturi de autor ar putea fi eliminate. Propunerea sindicatelor şi a patronatelor a fost agreată şi de Ministerul Finanţelor, iar o ordonanţă de urgenţă în acest sens ar putea fi elaborată în şedinţa din această săptămînă a Executivului. “Cel mai probabil, o ordonanţă de Guvern pentru eliminarea drepturilor de autor va fi emisă după şedinţa de miercuri a Executivului, aceasta avînd aplicabilitate din luna mai a acestui an”, a declarat preşedintele “Cartel Alfa”, Bogdan Hossu. Liderul sindical a afirmat că această măsură a fost susţinută de secretarii de stat în Ministerul Finanţelor Publice, Graţiela Iordache şi Gheorghe Gherghina, în România fiind plătiţi, în prezent, pe drepturi de autor, 200.000 de angajaţi. “Pentru opt luni care au mai rămas din acest an, s-ar lărgi baza de impozitare cu 800 milioane de lei”, a precizat Hossu. Sindicatele şi patronatele au propus, în ianuarie, eliminarea drepturilor de autor, precizînd că această problemă trebuie reglementată, pentru că ea ar putea constitui “o formă de evaziune”. În opinia liderului sindical, există anumite categorii de angajaţi, cum sînt contabilii, notarii sau arhitecţii care sînt plătiţi prin contracte de drepturi de autor, pentru că astfel sînt excluşi de la plata anumitor taxe. Hossu spunea că persoanele tinere care sînt în prezent plătite pe contracte de drepturi de autor, printre care 45.000 de angajaţi din mass-media, vor avea o pensie sub pragul minim de sărăcie. Potrivit liderului “Cartel Alfa”, actuala lege a contractelor drepturilor de autor nu trebuie anulată, ci corect aplicată, pentru că unii angajatori transferă către lucrători întregul risc. “Efectele acestei legi se vor vedea în 20 de ani pentru persoanele tinere care sînt plătite în prezent pe drepturi de autor şi vor fi greu de corectat. Aceştia vor avea o pensie sub pragul de sărăcie. Ceea ce se întîmplă azi este un abuz, un exces, pentru că unii angajatori transferă angajaţilor întregul risc, iar aceştia din urmă vor ajunge să aibă o pensie de mizerie, pentru că salariul declarat oficial este cel minim pe economie, iar la sfîrşit pensia va reprezenta 0,3 puncte procentuale”, explica atunci Hossu.

“Arhitecţii sînt plătiţi pe baza contractelor comerciale, nu a drepturilor de autor”

Vicepreşedintele Ordinului Arhitecţilor din România (OAR), filiala Bucureşti, Dan Marin, consideră că, în domeniul arhitecturii, legea drepturilor de autor este aplicată în sensul recunoaşterii unor creaţii, nu a remunerării acestor drepturi, arhitecţii fiind plătiţi pe bază de contracte comerciale. “Dacă eşti autorul proiectului, nu are cine să-ţi conteste drepturile de autor”, a spus vicepreşedintele OAR Bucureşti. Dan Marin a mai arătat că OAR a reacţionat şi acum cîteva luni faţă de afirmaţia liderului “Cartel Alfa”, Bogdan Hossu, potrivit căruia arhitecţii nu au legătură cu creaţia. Potrivit vicepreşedintelui OAR Bucureşti, această susţinere este “o tîmpenie”. Totodată, arhitectul a precizat că, într-adevăr, “nu orice înseamnă arhitectură este creaţie”, dînd exemplul unui paralelism cu activitatea artistică a realizării unui film, unde nu toţi cei care sînt implicaţi în această activitate au drepturi de autor. “Nu ştiu ce se ascunde în spatele insistenţei liderului sindical, însă nu din aplicarea legii drepturilor de autor în domeniul arhitecturii se scurg foarte mulţi bani”, a mai spus Dan Marin.

“Notarii nu intră sub incidenţa drepturilor de autor”

Notarii nu intră sub incidenţa drepturilor de autor, a declarat, ieri, purtătorul de cuvînt al Camerei Notarilor Publici Bucureşti, Miruna Popescu, în replică la afirmaţiile liderului „Cartel Alfa” privind eliminarea acestor drepturi. “Notarii nu intră sub incidenţa legii drepturilor de autor şi de aceea nu trebuie să mai facem obiectul acestei discuţii”, a declarat ea, fără alte comentarii.