Drepturile profesorilor, eşalonate

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a declarat că sentinţele judecătoreşti privind acordarea unor drepturi în bani cadrelor didactice vor fi puse în aplicare începând cu anul 2012, eşalonat, conform reglementărilor legale în vigoare. Demnitarul a spus că „interesul Ministerului Educaţiei este ca în România să existe pentru muncă egală, salariu egal”, astfel încât cadrele didactice să primească tot ceea ce au câştigat legal. Din păcate, din punctul de vedere al ministrului, egalitatea între venituri poate fi atinsă numai prin tăierea drepturile acordate legal de instanţă profesorilor, Daniel Funeriu neluând în calcul varianta majorării veniturile celor care nu au avut curajul să dea Ministerul Educaţiei în judecată. Referitor la posibilitatea înaintării demisiei, Daniel Funeriu a precizat că acest lucru nu se va întâmpla, demnitarul nefiind dispus să renunţe la funcţia pe care o ocupă în prezent. „Nu îmi dau demisia. Împreună cu colegii mei avem o reformă de făcut şi o vom duce până la capăt. Vă asigur acest lucru”, a spus Daniel Funeriu. Declaraţiile ministrului Educaţiei privind salariile profesorilor vin după cele ale premierului Emil Boc, care anunţa că drepturile salariale câştigate de cadrele didactice în instanţă vor fi eşalonate la plată începând cu 2012, într-un cuantum şi pe parcursul unui interval care vor fi stabilite după inventarierea tuturor sentinţelor, dar şi a banilor care trebuie alocaţi de stat pentru toate salariile. Proiectul de lege privind salarizarea în acest an a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ relevă că Guvernul va îngheţa până la sfârşitul acestui an salariile profesorilor care au câştigat în instanţă majorări salariale, la un nivel plafonat la remuneraţia din luna ianuarie, şi va interzice acordarea de noi drepturi salariale prin contracte colective sau individuale de muncă, sub sancţiuni penale.