Dresoare ucisă într-un parc acvatic

O dresoare a fost ucisă, miercuri, de o orcă, în timpul unei reprezentanţii dintr-un parc acvatic din Florida, în sud-estul SUA. „Unul dintre dresorii noştri cei mai experimentaţi a murit înecat într-un accident cu una dintre orcile noastre”, a declarat directorul general al parcului SeaWorld din Orlando, Dan Brown. În timpul unei conferinţe de presă, poliţia a infirmat scenariul potrivit căruia dresoarea Dawn Brancheau ar fi fost atacată în afara apei. Martorii, citaţi de canalele de televiziune, au povestit că balena a atacat-o pe femeie când era în afara apei şi a prins-o de coada de cal în care îşi prinsese părul. Femeia se aplecase foarte mult înspre marginea acvariului de unde a fost înşfăcată. Angajata, în vârstă de 40 de ani, tocmai terminase introducerea spectacolului său. Orca, numită Tilikum, a târât-o în apă, agitându-o peste tot ca pe o păpuşă de cârpă, astfel încât femeia şi-ar fi pierdut un pantof, potrivit unui martor citat de CBS. Zeci de spectatori au asistat la momentul dramei. „Animalul a sărit de nu ştiu unde, a prins-o de talie şi a scuturat-o violent. Sirenele au început să sune, toată lumea a fugit”, a povestit Victoria Biniak, o spectatoare.

Tilikum, care înseamnă prieten în limba indiană Chinook, este una dintre vedetele de SeaWorld Shamu Stadium, care organizează spectacole cu delfini, foci şi aceste orci puternice, care pot avea până la opt metri lungime şi cântăresc între cinci şi şapte tone. Orca Tilikum, care este la delfinariul din Orlando din 1992, a fost implicată deja în două accidente grave, potrivit unei societăţi pentru protecţia animalelor, The Humane Society of the United States. În 1991, atunci când era în grija parcului acvatic canadian Sealand of the Pacific, aceasta, împreună cu alte două orci, au înecat un dresor tânăr, ţinându-l în gură sub apă în faţa spectatorilor îngroziţi. În 1999, în Florida, un bărbat care aparent intrase noaptea în parc pentru a înota în acvariu, a fost găsit mort, corpul gol şi lacerat indicând că animalul l-ar fi lovit de zidurile piscinei.

Orcile, sau balenele ucigaşe, sunt foarte buni vânători şi se hrănesc cu foci, lei de mare şi alte balene. Acestea nu ezită să eşueze la mal pentru a-şi prindre prada între fălci. Când sunt în liberate, nu atacă, în general, omul.