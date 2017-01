Drew Barrymore are un nou iubit

Actriţa americană Drew Barrymore pare să fie atinsă de o săgeată a lui Cupidon. În ultima vreme, vedeta este văzută tot mai des alături de actorul Justin Long, alături de care filmează comedia romantică “He’s Just Not That Into You”. Actorul de 29 de ani pe care însă nu-i arată de deloc s-a alăturat iubitei sale într-o minivacanţă petrecută de aceasta alături de amica Cameron Diaz, la Las Vegas. Drew Barrymore şi Justin Long su fost chiar surprinşi giugiulindu-se cu foc într-unul din localurile de noapte din Las Vegas.

De la despărţirea sa de bateristul formaţiei The Strokes, actriţa de 32 de ani s-a bucurat din plin de statutul său de femeie singură. În această vară i s-au atribuit pe rînd idile cu actorul Zach Braff şi regizorul Spike Jonze.