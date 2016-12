Drew Barrymore, în versiune retro

Şi-a schimbat nuanţa părului şi a optat pentru o rochie Alberta Ferretti, pentru a se prezenta în elegantul stil al anilor ‘20. Drew Barrymore a părut întruchiparea perfecţiunii, într-o rochie apropiată de nuanţa pielii, care însă scotea în evidenţă nuanţa de alabastru a tenului actriţei. Apariţia vedetei a fost prilejuită de premiera celui mai recent film al său, drama “Grey Gardens”, la New York. Drew Barrymore a venit însoţită de iubitul său cu intermitenţe, Justin Long, de 30 de ani. Deşi s-au despărţit de ceva vreme, cei doi petrec constant timp împreună şi urmează să joace din nou împreună în comedia romantică “Going the Distance”. Drew Barrymore şi Justin Long şi-au mai dat replica în comedia “He\'s Just Not That Into You”.

Drama “Grey Gardens” este inspirată din viaţa excentricei Little Edie Beale, înrudită cu Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis. Drew Barrymore nu a fost prima opţiune a producătorilor, dar aceasta şi-a dorit atît de mult să fie implicată în acest proiect încît nu a ezitat să renunţe la telefonul mobil, la televizor şi nu a ascultat şi privit decît ceea ce Little Edie a văzut şi auzit în viaţa ei. Eforturile ei au impresionat şi a fost cooptată să întregească distribuţia formată din Jessica Lange, care a jucat rolul mamei, alias Big Edie Beale şi Jeanne Tripplehorn, în rolul lui Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis.

Întreg filmul, inspirat dintr-un documentar realizat în 1975, de Albert şi David Maysles, este un regal actoricesc al celor trei vedete care reprezintă generaţii diferite. Jessica Lange, în vîrstă de 59 de ani, Jeanne Tripplehorn, de 45 de ani şi Drew Barrymore, de 34 de ani, sînt încîntătoare în acest lungmetraj care urmăreşte destinele celor trei persoanje de-a lungul a 40 de ani. Filmul încearcă să desluşească ce le-a determinat pe Little Edie şi Big Edie Beale să aleagă să trăiască izolate de restul lumii, într-o casă cu 28 de camere care ajunge să se năruiască. Doar intervenţia lui Jacqueline Onassis reuşeşte să le readucă în rîndul lumii pe cele două femei.