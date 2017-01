Drew Barrymore mai are o fetiţă

Actriţa americană Drew Barrymore a născut marţi o fetiţă, care a primit numele Frankie. Micuţa este al doilea copil al actriţei de 39 de ani şi al soţului ei, Will Kopelman. Frankie mai are o surioară pe nume Olive, de 19 luni. ”Vă anunţăm cu bucurie că suntem mândri să avem a doua fetiţă, pe Frankie Barrymore Kopelman. Olive are acum o surioară, toţi suntem sănătoşi şi fericiţi”, au afirmat Drew Barrymore şi Will Kopelman într-un comunicat de presă. Actriţa şi consultantul în domeniul artei s-au căsătorit în iunie 2012, la reşedinţa lor din Montecito.