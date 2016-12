Drew Barrymore nu are regrete

A devenit celebră la frageda vârstă de 7 ani, când a apărut în rolul Gertie, din „ET”, a avut probleme cu drogurile când alţi copii încă se mai jucau, dar acum, Drew Barrymore poate recunoaşte că este o învingătoare şi că a scăpat de probleme. Împăcată cu tatăl ei pe patul lui de moarte, actriţa şi-a descris relaţia cu propria mamă „într-o continuă fază. Propriei mele mame îi păsa de Hollywood, iar mie nu. Vroiam să joc şi iubeam creativitatea, dar nu îmi păsa de stilul de viaţă. Toată lumea îşi doreşte consistenţă în familia sa, dar nu a fost şi cazul meu”, a mărturisit aceasta. Totodată, Drew Barrymore a recunoscut că avea puţine şanse să fie un copil normal. „Am crescut într-o familie cu mai multe feţe, orientată sexual şi deschisă spre orice. Şi pentru că am lucrat, prietenii mei erau cu toţii adulţi. Am avut o perioadă dificilă, mergând la diferite şcoli, pentru că oamenii mă ştiau din filme şi eram copilul gras care era bătut în fiecare zi. Dacă treci prin astfel de perioade, te va face o persoană mult mai bună”, a completat starul.

În autobiografia ei, intitulată „Little Girl Lost”, publicată pe când avea 14 ani, actriţa scria: „Am băut prima dată la nouă ani, am început să fumez marijuana la 10 şi la 12 ani luam cocaină”. La 13 ani, vedeta intra la reabilitare, însă după ce a devenit „curată”, i-a fost greu să scape de reputaţia de petrecăreaţă. După o tentativă de sinucidere şi o altă internare la reabilitare, la 15 ani, Drew Barrymore a decis să îşi ia viaţa în propriile mâini. A lucrat într-o cafenea ca să se poată întreţine şi a început să îşi caute singură producţiile cinematografice în care să joace. Rolul din filmul lui Woody Allen, „Everyone Says I Love You”, a readus-o în prim plan. După apariţia ei în „Scream”, a fost de neoprit. Au urmat filme de succes, precum „The Wedding Singer”, „Never Been Kissed”, iar mai târziu „Charlie’s Angels / Îngerii lui Charlie”.

„Sunt mai fericită decât am fost vreodată”, afirmă acum actriţa. Să fie de vină oare şi reluarea relaţiei cu actorul Justin Long? În plus, nu regretă nicio poveste de iubire trăită. „Relaţiile pe care le-am avut au fost grozave şi sunt fericită că le-am trăit”. Căsătorită de două ori, prima dată cu un propietar de bar galez, Jeremy Thomas, pe când avea 19 ani, mariaj ce a durat nouă săptămâni, iar a doua oară cu comicul canadian Tom Green, de care s-a despărţit după cinci luni, Drew Barrymore a avut legături şi cu actorii Luke Wilson şi Val Kilmer şi a fost logodită cu toboşarul trupei „Strokes”, Fabrizio Moretti. „Nu aş renunţa niciodată la mariaj şi la copii. Categoric aş fi genul de părinte care i-aş permite copilului meu să aibă vise. Doar m-aş uita, le-aş alimenta şi l-aş ghida. Cred că voi fi un părinte bun”, susţine vedeta.

În ceea ce priveşte intervenţiile chirurgicale, actriţa se arată categorică: „La naiba cu operaţiiile! Sunt atât de curioasă ce se va întâmpla în mod natural, încât nu îmi pot imagina cum să vrei să strici lucrurile. Şi tuturor femeilor care îşi injectează Botox în faţă, cum nu ştim ce efecte poate avea pe termen lung, le spun: Opriţi-vă! Mai bine arăt ca un câine din rasa Basset, decât să fac aşa ceva feţei mele”, a conchis diva.