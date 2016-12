Drew Barrymore, o mamă sinceră

Actriţa americană Drew Barrymore vrea să-i povestească fiicei sale Olive despre dependenţa de droguri care i-a bântuit trecutul, mizând pe faptul că greşeala recunoscută este pe jumătate iertată. Problemele au început pentru ea când era doar o adolescentă, când a început să se drogheze şi să consume alcool, ca să treacă mai uşor peste tot ceea ce venea odată cu celebritatea. Nu au fost singurele probleme pentru divă. Au urmat două mariaje scurte. Primul cu Jeremy Thomas, în anul 1994, care a durat doar două luni şi al doilea cu Tom Green, în 2001, care a durat puţin peste un an de zile. ”Categoric o voi învăţa că nu trebuie să te ruşinezi de călătoria pe care o faci, ca să ajungi unde eşti, dacă eşti mândră de tine. Însă îi voi sugera totodată că nu o ghidez să trăiască viaţa cum am făcut-o eu. Şi, deşi sunt mândră de asta şi pentru că nu vreau să-mi petrec tot restul vieţii regretând ce am făcut, nu există nicio opţiune ca ea să repete greşeala, pentru că ea are o călăuză”, a declarat Drew Barrymore. În trecut, actriţa şi-a criticat mama, pentru că nu s-a aflat lângă ea în momentele grele ale vieţii. Dar, anul trecut, în timp ce era gravidă, Drew Barrymore a decis să se împace cu mama ei şi să devină, la rândul ei, mai împăciuitoare, de dragul fiicei sale.