Actriţa americană Drew Barrymore s-a logodit cu iubitul ei, Will Kopelman, cu care are o relaţie de aproape un an. Drew Barrymore, în vârstă de 36 de ani şi Will Kopelman, un consultant în artă cu doi ani mai mic, s-au logodit de Crăciun, în oraşul Sun Valley din statul american Idaho, unde au petrecut sărbătorile de iarnă. Potrivit revistei ”People”, care a anunţat logodna actriţei, cuplul Barrymore - Kopelman a petrecut zece zile în Sun Valley şi a luat masa de multe ori într-un restaurant vintage. Dacă se va căsători în 2012, acesta va fi cel de-al treilea mariaj pentru Drew Barrymore. Ea a mai fost căsătorită cu actorul de comedie Tom Green, în perioada iulie 2001 - octombrie 2002 şi cu proprietarul unui bar, Jeremy Thomas, în perioada martie 1994 - februarie 1995.

Drew Barrymore este actriţă, regizoare şi producătoare de film, apărând pentru prima oară în faţa camerelor de filmat pe când avea doar 11 luni. A debutat în cinematografie în 1980, în filmul ”Altered States / Eveniment periculos”, câştigându-şi celebritatea cu rolul din ”E.T.” în regia naşului său, Steven Spielberg şi devenind cel mai cunoscut copil din lumea actorilor. A ales ulterior să îşi dezvolte cariera actoricească cu roluri de comedie. După o serie de filme mai puţin cunoscute, Drew Barrymore a apărut în câteva pelicule care s-au bucurat de succes, precum seria ”Charlie’s Angels / Îngerii lui Charlie” sau ”He\'s Just not that into You / Despre bărbaţi şi nu numai”. A câştigat un premiu Globul de Aur pentru rolul din ”Grey Gardens” din 2009. Deţinătoare a unei stele pe celebrul Bulevard al Faimei de la Los Angeles, Drew Barrymore a apărut pe coperta revistei ”People” în numărul din 2007 dedicat celor mai frumoase femei din lume.