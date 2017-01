Driftul a devenit oficial sport în România

Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS) a aprobat înființarea Comisiei de Drift, astfel că rezultatele din următorul sezon al Campionatului Național de drift vor fi recunoscute oficial, inclusiv de Ministerul Tineretului și Sportului. Driftul reprezintă cel mai spectaculos domeniu al sporturilor cu motor. Concurenții pilotează mașini cu motoare foarte puternice, în general modificate, iar competițiile constau în demonstrarea măiestriei pe circuite cu multe viraje, care se abordează cu derapaje controlate. Deliciul publicului îl fac însă celebrele „răsuciri pe loc”, în care cauciucurile scot mult fum și se degradează foarte rapid!

La șapte de ani de la organizarea primelor etape de campionat național, perioadă în care a funcționat ca show, driftul a devenit oficial probă sportivă în cadrul FRAS, iar în 2016, sub organizarea Clubului Sportiv Romanian Drift Community, se vor organiza cinci etape din cadrul Campionatului Național, prima urmând să aibă loc în perioada 27-29 mai, la București. „Ne bucurăm că am reușit ceea ce ne-am propus atunci când am înființat Romanian Drift Community, și anume să oferim un cadru legal acestui sport extrem de spectaculos, care în SUA și Japonia adună zeci de mii de spectatori la fiecare eveniment. Este un început real pentru drift în România și cu siguranță ne vom implica pentru ca piloții să aibă statutul de profesioniști”, a declarat Denis Manea, noul președinte al Comisiei de Drift și totodată vicepreședinte al Romanian Drift Community.

În prezent, aproximativ 50 de piloți participă la show-urile organizate pe teritoriul României, iar o parte dintre aceștia au devenit nume importante și la nivel european. Călin Ciortan s-a clasat pe locul 7 la general în ultimul sezon al King of Europe, cea mai importantă competiție de profil de pe continent. „Toți vor fi adunați sub o singură umbrelă și, în premieră, campionatul va beneficia de un regulament bine pus la punct, iar pentru a putea participa, fiecare pilot va trebui să îndeplinească mai multe condiții”, a precizat Denis Manea.