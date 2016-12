Droguri în podul casei

La prima vedere, o casă obişnuită de ţară, în realitate un adevărat depozit de stupefiante! Poliţiştii constănţeni au descoperit ieri, într-o gospodărie din localitatea Potârnichea, în jur de zece kilograme de canabis. Plantele, care se aflau în patru saci de rafie, fuseseră ascunse în podul unei case situate pe strada Ghiocelului. Proprietarul imobilului spune că nu ar fi bănuit niciodată ce secrete ascunde propria sa locuinţă. „Nu aveam habar despre aşa ceva. Au venit azi (n.r - ieri) poliţiştii şi au început să caute pe aici. Au găsit aceste ierburi, despre care am înţeles de la ei că sunt interzise. Eu nu ştiu nimic despre asta, fiul meu le-a pitit acolo în pod. N-am idee de unde le-a adus, ce avea de gând să facă cu ele şi în ce probleme este el implicat. La noi în curte nu există astfel de plante, deci nu ştiu de unde provin”, a declarat Constantin Dascălu. Cazul a fost preluat de ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa, care au sosit la faţa locului, au izolat perimetrul şi au început cercetările, alături de criminaliştii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.

REŢINUT Fiul proprietarului, Costel Dascălu, de 21 de ani, a fost găsit de oamenii legii la domiciliu şi reţinut pentru audieri. Acesta a fost escortat la Constanţa aseară, pentru audieri. Anchetatorii încearcă acum să stabilească de unde are tânărul canabisul şi cine mai este implicat în această poveste dubioasă. Ofiţerii BCCO Constanţa au ridicat şi cei patru saci plini cu canabis. Surse judiciare spun că pe raza unei alte localităţi s-ar fi găsit şi o cultură de canabis. Vecinilor familiei Dascălu nu le-a venit să creadă ce s-a întâmplat chiar sub ochii lor. „Au venit aici mai multe maşini de Poliţie, l-au săltat pe vecinul nostru de acasă. Am înţeles, din ce am auzit pe aici, că au găsit nişte droguri la ei în casă. Vă daţi seama că nu m-aş fi aşteptat la aşa ceva. El este un băiat cu bun simţ, îl cunoaştem cu toţii de atâta vreme... Dacă ne-ar fi spus cineva aşa ceva, i-am fi răspuns că minte”, a declarat un localnic. Cercetările în acest caz sunt coordonate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Constanţa.