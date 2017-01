Drogurile şi violenţa, în dezbatere la Medgidia

Casa de Cultură a Sindicatelor „Lucian Grigorescu” din Medgidia va găzdui, mîine, o conferinţă care are ca subiecte violenţa în şcoli, traficul şi consumul de droguri. Conferinţa Teritorială „Tinerii şi propriile lor valori” este organizată de Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România, Centrul Internaţional Antidrog şi pentru Drepturile Omului (CIADO), în parteneriat cu Primăria Medgidia şi face parte din programul naţional de prevenire şi combatere a violenţei, traficului şi consumului de droguri - sub patronajul EURAD (Europe Against Drugs). Primarul Medgidiei, Marian Iordache, a declarat că lupta anti-drog este dificilă, necesită programe bine elaborate şi pe termen lung. „Aria specialiştilor trebuie să fie lărgită: medici şi psihologi, asistenţi sociali şi fundaţii de profil, specialişti în drept penal şi duhovnici, dar în special părinţi, elevi, studenţi”, a spus primarul Marian Iordache. Potrivit organizatorilor, conferinţa îşi propune conştientizarea participanţilor asupra riscurilor consumului de droguri precum şi efectuarea unui sondaj intitulat „Tinerii şi propriile lor valori”.