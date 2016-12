Dronele americane au ucis 4.700 de persoane

Senatorul american Lindsey Graham a afirmat că atacurile cu avioane fără pilot ale CIA în Pakistan şi în alte zone ale lumii au provocat moartea a 4.700 de persoane, o cifră neconfirmată încă de administraţie, a anunţat, miercuri, presa americană. Lindsey Graham a declarat că nu face decât să citeze un număr calculat de o organizaţie neguvernamentală şi citat frecvent în presa americană şi că nu divulgă nicio cifră oficială. Bilanţul a sute de atacuri cu avioane fără pilot împotriva presupuşilor membri al-Qaida în Pakistan, Yemen şi Somalia este un secret de stat bine păzit, administraţia americană refuzând să discute public despre detaliile acestui program. Dar senatorul republican Lindsey Graham, apărător al acestui tip de acţiuni militare, a oferit public o cifră, marţi, în cadrul unei reuniuni publice în statul său. ”Am ucis 4.700. Uneori lovim persoane nevinovate, ceea ce detest, dar suntem în război şi am ucis mai mulţi oficiali de rang înalt ai al-Qaida”, a declarat el.

Specialist în avioane fără pilot, cercetătorul Micah Zenko de la Council on Foreign Relations a declarat că ”aceasta este prima dată când un oficial american oferă un număr total”. Mai multe organizaţii neguvernamentale independente încearcă de mai mulţi ani să contabilizeze, pe baza articolelor de presă şi a altor surse, numărul membrilor al-Qaida şi al civililor ucişi în atacurile americane. New America Foundation din Washington estimează la 350 numărul raidurilor efectuate de avioanele fără pilot, începând din 2004, în Pakistan, majoritatea sub mandatul lui Barack Obama, care le-a intensificat. Bilanţul s-ar situa, potrivit acestui centru de reflecţie, între 1.963 şi 3.293 de morţi, dintre care 261-305 civili. O organizaţie britanică, Bureau of Investigative Journalism, estimează numărul persoanelor ucise între 3.072 şi 4.756, dintre care 556-1.128 de civili, în Pakistan, Yemen şi Somalia. Contactaţi, colaboratorii senatorului au trimis la o emisiune televizată care citează statisticile acestor organizaţii neguvernamentale.

Administraţia americană a recunoscut cu greu, oficial, existenţa acestor atacuri. Casa Albă asigură că ele nu sunt declanşate decât ca ultim resort împotriva suspecţilor care nu pot fi capturaţi şi care ameninţă SUA. Dar pentru prima dată, în februarie, Barack Obama a recunoscut că americanii au nevoie de mai multe garanţii decât cuvântul lui pentru a se asigura de legalitatea programului. Senatorii au cerut înfiinţarea unui tribunal secret pentru validarea fiecărui raid.