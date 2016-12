Drum nou pentru arbitrajul constănţean

În 2008, Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa a pus bazele unei noi comisii: Comisia de Evaluare, Formare şi Promovare a Arbitrilor, coordonată de Iulian Giuran (fost arbitru de Liga I) şi Daniel Corcescu (fost arbitru de lot naţional). „Am observat că în ultimii ani a scăzut dramatic, de la an la an, numărul de arbitri constănţeni promovaţi la eşaloanele superioare. De aceea am încercat să îmbunătăţim acest aspect. UEFA a adoptat în 2006 Convenţia pentru Dezvoltarea şi Promovarea Arbitrajului, prin care se pun bazele apariţiei semiprofesionismului în arbitraj, iar noi sîntem printre primii, dacă nu chiar primii, care aplicăm aceste principii în România”, spune Daniel Corcescu. Sub egida AJF, s-a ţinut pentru prima oară un curs de arbitri pe baze profesioniste, la care au participat 90 de tineri, cel mai mare număr de participanţi la un curs de arbitri în judeţul Constanţa!

„Fotbalul s-a schimbat foarte mult în ultimii ani, a devenit mult mai rapid. Tocmai de aceea şi arbitrii trebuie să se schimbe. Este nevoie de o pregătire fizică mult mai bună şi ca arbitrii să înceapă să conducă meciuri cît mai de tineri, pentru a ajunge pe lista FIFA în jurul vîrstei de 30 de ani. Aceasta este ultima direcţie a celor de la FIFA şi UEFA. Am încercat să aducem la cursurile de arbitri actuali fotbalişti, unii chiar juniori, motiv pentru care colaborăm cu cluburile şi asociaţiile sportive din judeţ. Pentru mulţi dintre ei, arbitrajul poate deveni o alternativă la cariera de fotbalist, care se poate întrerupe oricînd, pentru că pot apărea accidentări sau alte probleme. În plus, la momentul actual, un curs de arbitraj le poate îmbunătăţi gradul de disciplină şi de cunoaştere a Legilor Jocului. Ce ne-a interesat pe noi este că ei cunosc bine jocul şi atitudinea jucătorilor pe teren, dar au şi o condiţie fizică foarte bună. Practic, acum şi arbitrii trebuie antrenaţi de la vîrste fragede, la fel ca şi fotbaliştii”, consideră Corcescu. FIFA a micşorat vîrsta de selecţie a arbitrilor la 14 ani, ba chiar se intenţionează ca aceasta să fie scăzută şi mai mult, pînă la 12 ani!

Arbitrii tineri sînt mai curajoşi, chiar tupeişti, în sensul bun al cuvîntului

În primul an, dintre cei 90 de cursanţi ai şcolii de arbitri (cu vîrsta între 14 şi 28 de ani), 85 au promovat. Cursurile, care s-au ţinut la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (FEFS) Constanţa, în amfiteatrul de la Baza Nautică, au fost organizate de Iulian Giuran (instructor zonal din partea Comisiei Centrale de Arbitri), care a avut ca invitaţi şi ca lectori foşti şi actuali arbitri pe lista FIFA, cum ar fi Marcel Lică, Aurel Oniţă şi alţii. „Încercăm să atragem lîngă noi şi alţi foşti arbitri, mai ales că, din cîte ştim noi, sîntem primul judeţ care susţine un astfel de proiect. Aşteptăm la cursuri toţi arbitrii din Constanţa, pentru că aici organizăm periodic testări fizice şi teoretice la nivel profesionist, cu asistenţă medicală, cu cronometrori, cu profesori de educaţie fizică. Avantajul unor cursanţi foarte tineri este că ei asimilează repede, fiind deschişi la nou, dar şi obişnuiţi cu şcoala, iar semnificativ este că la testările teoretice arbitrii noi au obţinut rezultate foarte bune”, spune Corcescu. „Se spune că arbitrii tineri nu pot duce meciuri mai grele la bun sfîrşit. Ei bine, vremurile s-au schimbat! Tinerii din ziua de azi sînt mai curajoşi, chiar tupeişti, în sensul bun al cuvîntului, şi asta îi ajută în această activitate, pentru că meciurile din ligile inferioare sînt mai greu de condus. Din punctul nostru de vedere, există arbitri stagiari cu perspective, pe care noi considerăm că îi putem pregăti pentru meciurile mai dificile din Campionatul Judeţean sau chiar din Liga a IV-a. Trebuie doar ca ei să fie delegaţi ca să prindă încredere în propriile forţe!”, a încheiat Daniel Corcescu. Preşedintele AJF, Vasile Mihu, susţine necondiţionat activitatea noi comisii, intervenind pentru susţinerea cursurilor la FEFS şi pentru delegarea la meciurile amicale din această vară a arbitrilor monitorizaţi, cu vîrsta între 16 şi 24 de ani. De altfel, şi acest proiect, iniţiat de Iulian Giuran la recomandarea CCA, s-a dovedit a fi un succes, foarte mulţi arbitri tineri şi foarte tineri dovedind că pot conduce meciuri amicale în care au fost implicate echipe de nivelul Ligii a III-a şi a IV-a. Comisia de Evaluare, Formare şi Promovare va organiza în septembrie al doilea curs de arbitri, la standarde UEFA şi bazat pe principiile UEFA. Organizatorii îi roagă pe toţi antrenorii şi oamenii de fotbal interesaţi să trimită la acest curs tineri cu vîrsta între 14 şi 20 de ani.