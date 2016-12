Drumarii şi-au strigat nemulţumirea

Ieri, peste 300 de angajaţi ai Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) au pichetat sediul instituţiei, nemulţumiţi fiind de intenţia celor aflaţi la conducere de a reduce veniturile, pentru a se încadra în fondul de salarii. Protestatari din toate colţurile ţării au scandat lozinci la adresa Guvernului şi Companiei, exprimându-şi neajunsurile. Printre sindicalişti s-au aflat angajaţi ai Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Constanţa, dar şi ai direcţiilor din Zalău, Deva, Tulcea, Târgu Mureş, Galaţi, Botoşani, Suceava, Piteşti, Sfântu Gheorghe şi Slobozia. Protestul care a avut loc ieri a fost organizat de Federaţia Generală a Sindicatelor Familia, organizaţie ce reprezintă interesele Sindicatului Drumarilor „Elie Radu” din CNADNR. Conform sindicaliştilor, din discuţiile care s-au purtat la negocierea Contractului Colectiv de Muncă (CCM), nu a rezultat faptul că CNADNR nu are bani să plătească salariile ci, dimpotrivă, directorul general a deschis discuţia spunând că acceptă prevederile vechiului contract şi doreşte încheierea unuia nou, în aceleaşi condiţii. “Imediat după înregistrarea CCM 2013, au fost convocaţi directorii generali la sediul CNADNR, cărora li s-a repartizat fondul de salarii pentru acest an, cu o dispoziţie fermă de încadrare strictă în fondul repartizat. Reducerea fondului de salarii este în medie de 20% pentru fiecare Direcţie Regională de Drumuri şi Poduri, iar directorii recurg la tot felul de măsuri pentru a determina salariaţii să accepte fie reducerea salariilor, fie acordarea de zile de concediu fără plată, toate acestea sub ameninţarea concedierilor”, au precizat sindicaliştii. Totodată, au mai subliniat faptul că nu s-ar mai ajunge la reducerea salariilor personalului TESA din cadrul CNADNR dacă s-ar renunţa la majorarea salariilor cu 75% şi nu s-ar mai acorda premii celor din cadrul CNADNR central.